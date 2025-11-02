باز «انار» سلسله جنبان شد / رامین پی بردی

خبرگزاری کردپرس _ رمز و رازی دارد این میوه بهشتی که با آمدنش نسیمی از شادی را در بین اهالی منطقه می گستراند و مژده ایست برای تغییرات وسیع و گسترده که چنانچه گوش شنوایی باشد پیام آنرا بخوبی ادراک می کند. بخشی از برکات آن اینست که بسیاری از دوستان را به نگارش مجدد وامیدارد و هر یک از زاویه ای این رویداد بزرگ مردمی را تفسیر می نمایند. به حق که گل سر سبد جشنواره های روستایی و سلسله جنبان آنهاست و موتور محرکه ایست که نبض آن با خرد جوامع محلی می زند . چون آنان بخوبی میدانند و می توانند جزییات رویداد را متناسب با بوم و فرهنگ منطقه هماهنگ نمایند .

همانگونه که خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد شادی هم از جنس زیبائیست و خدا آنرا نیز دوست دارد . امروز جامعه ما بیش از پیش به شادی جمعی نیاز دارد و بخش عمده ای از استقبال مردم هم به همین سبب است.

هر چند قدر داشته های مان را نمی دانیم و این صفت بارز ماست سالهاست که اهالی حلبچه به پیروی از انارانه این جشن را با حمایت همگانی به رویدادی پایدار و بین المللی تبدیل نموده و از منافع کثیر آن بهره ها می برند. ولیک هنوز ما در کم و کیف برگزاری آن با چالش های متعددی مواجهیم که نگو و نپرس.

افسوس که به قول وحشی:

دولت اگر سلسله جنبان شود

مور تواند که سلیمان شود

و دیگر هیچ ....

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.