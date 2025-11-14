بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی را دریابید / رامین پی بردی

خبرگزاری کردپرس _ چنانچه ژرف بیندیشیم لازمه تداوم زندگی امروز وجود بیمارستان های مدرن و پیشرفته است.

انسان ها روزی در بیمارستانی به دنیا آمده و روز دیگر در بیمارستان دیگری از دنیا می روند و در طول حیات هم خواسته و نا خواسته محتاج مراکز درمانی هستند. سال‌ها پیش در کرمانشاه کلنگ بیمارستانی بر زمین خورد که اگر تکمیل می‌شد الان چندین سال بود که مشغول خدمت رسانی به همشهریان عزیز بود.

راه اندازی بیمارستان ۵۵۰ تخت خوابی کرمانشاه چندین هدف علمی و منطقی همچون جایگزینی چند بیمارستان فرسوده و مستهلک، ایجاد شغل مستقیم و غیر مستقیم برای حدود سه هزار نفر، تبدیل استان به قطب درمانی غرب کشور، تقویت گردشگری سلامتپ ارتقاء کیفی زندگی اهالی شهر و رونق بازار اقتصادی استان و ده هاهدف دیگر که باعث پیشرفت و توسعه استان می‌شد.

امکانات کاملی که برای این بیمارستان در نظر گرفته شده باعث میشد که روزانه جوابگوی هزاران نفر از مردم نیازمند باشد.

عزیزان من شاید فردا خیلی دیر باشه بنابراین بهتره امروز را برای یاری این بیمارستان انتخاب کنید.

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آرامش ما عدم ماست.