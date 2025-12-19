به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با اشاره به اهمیت مناسبات دوجانبه افزود: در راستای گسترش تعاملات، مقرر شد سه کمیته تخصصی در حوزههای اقتصادی، عمرانی و اربعین میان دو استان تشکیل شود و بهصورت مستمر فعالیت کنند.
استاندار ایلام همچنین از برگزاری نخستین نمایشگاه صنایعدستی استان ایلام در شهر کربلا در آیندهای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: این نمایشگاه گامی مهم در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری ایلام خواهد بود و زمینهساز تداوم همکاریها در حوزههای فنی و مهندسی، خدمات دانشگاهی و علمی خواهد شد.
کرمی با تأکید بر ظرفیتهای مشترک دو استان در بخشهای کشاورزی، گردشگری و سایر زمینههای همکاری، ابراز امیدواری کرد که روند تعاملات با شتاب بیشتری ادامه یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مهم استان کربلا در میزبانی زائران اربعین حسینی گفت: استاندار کربلا و مجموعه همکاران ایشان همواره میزبانی باشکوهی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) داشتهاند. با توجه به اینکه بیشترین حجم تردد زائران ایرانی از مرز مهران صورت میگیرد و در آینده نیز مرز چیلات به مسیرهای تردد افزوده خواهد شد، همکاریهای ما در زمینه اربعین روز به روز گسترش خواهد یافت.
استاندار ایلام در پایان از سفر قریبالوقوع استاندار کربلا به ایلام خبر داد و آن را فرصتی مغتنم برای تعمیق روابط دوجانبه دانست.
