هشدار پلیس آگاهی ایلام نسبت به شگردهای جدید کلاهبرداری در معاملات مجازی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ خداداد رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پلیس به شهروندان درباره افزایش کلاهبرداری در بستر برنامه‌های خرید و فروش اینترنتی گفت: شهروندانی که از طریق اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار، شیپور و سایر بسترهای مجازی اقدام به انجام معامله می‌کنند، لازم است نهایت دقت و هوشیاری را به کار گیرند.

وی افزود: در برخی موارد، افراد کلاهبردار با ادعای واریز وجه معامله از طریق درگاه‌های پرداخت مجازی نظیر «آپ»، «تاپ» و موارد مشابه، با وعده ارسال پیامک واریز در ساعات بعدی، قصد فریب فروشندگان را دارند. حتی در مواردی مشاهده شده این افراد با تماس‌های ساختگی با اپراتورهای درگاه‌های پرداخت، تلاش می‌کنند فروشنده را قانع کنند که مبلغ به حساب وی واریز شده است، در حالی که این ادعا کاملاً کذب است.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام ادامه داد: ارائه رسیدهای کاغذی عابر بانک یا اعلام شماره شبا بدون مشاهده واریز واقعی وجه، از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران است. تنها معیار صحت پرداخت، مشاهده افزایش موجودی حساب بانکی است و شهروندان باید با مراجعه به عابر بانک یا بررسی حساب خود از واریز مبلغ معامله اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ رشیدی با اشاره به برخی رفتارهای غیرمتعارف خریداران اظهار داشت: پیشنهاد قیمت‌های غیرواقعی و بالاتر از عرف بازار، اصرار بر انجام معامله در محل‌های غیرمعمول و عجله در انجام معامله، از نشانه‌های هشداردهنده بوده و شهروندان باید در این شرایط با حساسیت و دقت بیشتری اقدام کنند.

وی افزود: حتی در مواردی که پیامک واریز وجه برای فروشنده ارسال می‌شود، امکان جعل سرشماره بانکی وجود دارد، بنابراین لازم است شهروندان از اصالت سرشماره بانک مربوطه اطمینان حاصل کرده و مجدداً موجودی حساب خود را بررسی کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام در پایان تأکید کرد: شهروندانی که از طریق فضای مجازی اقدام به معامله می‌کنند، باید در دریافت چک، اسکناس و رسیدهای بانکی دقت لازم را داشته باشند، چرا که احتمال جعلی بودن آن‌ها وجود دارد. رعایت این توصیه‌ها نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های مالی خواهد داشت.