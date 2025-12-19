به گزارش کردپرس، کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان روز پنجشنبه در نشستی با حضور مسعود بارزانی، رئیس حزب، و معاونان وی تشکیل جلسه داد و ساعتی پس از آن، در بیانیهای محورهای این نشست را اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است که در محور نخست نشست، روند تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان مورد بررسی قرار گرفته و تأکید شده است: «درِ گفتوگو برای دستیابی به توافق بر اساس نتایج و استحقاقات انتخابات پارلمان کردستان همچنان باز است و باید به رأی و اعتماد مردم کردستان احترام گذاشته شود.»
کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان همچنین تصریح کرده است: «حزب ما درهمآمیختن گفتوگوهای مربوط به روند تشکیل کابینههای دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال را درست نمیداند. لازم است ابتدا مسئله اقلیم کردستان حل شود و سپس گامهای ضروری و مشترک بهسوی بغداد برداشته شود. در همین راستا، هیأت حزب فعالیت خود را آغاز کرده است.»
درباره تشکیل دولت عراق نیز در بیانیه آمده است: «این نشست بر این باور است که مردم کردستان باید بهصورت یکپارچه و متحد، بهعنوان ملت کُرد در بغداد وارد گفتوگو شوند، نه صرفاً بهعنوان یک حزب سیاسی، تا کُردها و کردستانیها شریک واقعی حاکمیت عراق در کنار برادران شیعه و سنی باشند؛ با در نظر گرفتن حقوق و آزادیهای همه مؤلفههای دیگر، همانگونه که پیشتر دولت جدید عراق بر سه اصل شراکت، سازش و توافق بنا نهاده شد و این سه اصل به روح همیشگی قانون اساسی عراق فدرال تبدیل شدند.»
کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان تأکید کرده است که تقویت این سه اصل برای اداره بهتر کشور و پیشبرد روند حکمرانی ضروری است و خواستار اجرای اقداماتی شده که تاکنون به دلایل مختلف به سرانجام نرسیدهاند؛ از جمله اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی، تشکیل شورای فدرال، ایجاد دادگاه فدرال مطابق قانون اساسی، تصویب قانون نفت و گاز، اصلاح قانون انتخابات عراق که دارای ناعدالتی است، و حل دائمی مسئله بودجه و حقوق اقلیم کردستان بهگونهای سازگار با نظام فدرالی. در این زمینه، هیأتی عالیرتبه از سوی حزب تعیین شده است.
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت سیاسی منطقه بهطور کلی و عراق و اقلیم کردستان بهطور خاص بررسی شده است. کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان تغییرات اخیر در ترکیه درباره حل مسئله کُرد و روند صلح را امیدوارکننده دانسته و آن را دارای تأثیرات مثبت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر منطقه و روابط کشورها ارزیابی کرده است.
همچنین در این بیانیه به تحولات سوریه و دیدگاه کشورها درباره ثبات این کشور اشاره شده و تأکید شده است که تحقق ثبات پایدار در سوریه تا حد زیادی به میزان احترام به بخشهای جمعیتی مختلف این کشور، از جمله کُردها، وابسته است. کمیته ابراز امیدواری کرده که این تحولات با درس گرفتن از اشتباهات گذشته، به تأمین حقوق و آزادیهای همه مؤلفههای ملی، دینی و مذهبی و همزیستی مسالمتآمیز آنان منجر شود.
