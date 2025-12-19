به گزارش کردپرس، رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی گفت: با دستور وزیر کشور مبنی بر آغاز فرایند انتخابات شورای اسلامی شهرها، این دستور در ۲۰ فرمانداری آذربایجان‌غربی اعلام وصول شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی افزود: براساس دستور وزیر کشور، ثبت‌نام از داوطلبان این دوره از انتخابات از روز یکشنبه ۲۱ دی ماه آغاز و تا پایان روز شنبه ۲۷ دی ماه به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

رسول مقابلی همچنین خاطرنشان کرد: مطابق با این دستور، هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها باید از روز جمعه ۲۸ آذر در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند.

او در پایان افزود: تمام تمهیدات و اقدامات لازم برای شروع فرایند انتخابات در استان در ستاد انتخابات انجام شده و پیش بینی شده در شهرستان‌های ۲۰ گانه آذربایجان‌غربی نیز بدون هیچ مشکلی روند انتخابات پیش رود.