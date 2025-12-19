حمایت آنتونیو گوترش از انتخاب برهم صالح به عنوان مدیر ارشد سازمان ملل

به گزارش کردپرس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از اقدام امروز مجمع عمومی سازمان ملل در انتخاب برهم احمد صالح از عراق، به‌عنوان کمیسر عالی جدید سازمان ملل در امور پناهندگان استقبال کرد. آقای برهم صالح برای یک دوره پنج‌ساله به این سمت انتخاب شده و جانشین فیلیپو گراندی از ایتالیا می‌شود. دبیرکل سازمان ملل از رهبری و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او در حمایت از پناهندگان، آوارگان و افراد بی‌تابعیت صمیمانه قدردانی کرد.

بر اساس بیانیه سازمان ملل، برهم احمد صالح که پیش‌تر به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲) خدمت کرده است، با بیش از سه دهه تجربه در مسئولیت‌های دولتی در عراق و اقلیم کردستان، مجموعه‌ای گسترده از توانمندی‌های دیپلماتیک، سیاسی و اجرایی را با خود به این جایگاه می‌آورد. سوابق او شامل تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای، برخورداری از رویکرد و تجربه حقوق بشری و انسانی، ایفای نقش به‌عنوان مذاکره‌کننده در بحران‌ها و امور پناهندگی، و مشارکت در طراحی اصلاحات ملی است.

او دو بار نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان (۲۰۰۱–۲۰۰۴ و ۲۰۰۹–۲۰۱۲) و نیز معاون نخست‌وزیر عراق (۲۰۰۴–۲۰۰۹) بوده و هم‌زمان در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ سمت وزیر برنامه‌ریزی عراق را بر عهده داشته است. آقای صالح نقشی محوری در بازسازی عراق پس از سال ۲۰۰۳ و احیای اقتصادی این کشور؛ از جمله در مذاکرات «پیمان بین‌المللی عراق» با سازمان ملل متحد و بانک جهانی ایفا کرد.

وی در حال حاضر پژوهشگر ارشد غیرمقیم در مرکز بلفر برای علم و امور بین‌المللِ مدرسه حکمرانی جان اف. کندی دانشگاه هاروارد و نیز فلوشیپ رهبری غیرمقیم در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن دی‌سی است.

برهم احمد صالح بنیان‌گذار و رئیس دانشگاه آمریکایی عراق – سلیمانیه است. او دارای دکترای آمار و کاربردهای رایانه‌ای در مهندسی از دانشگاه لیورپول و کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه کاردیف در بریتانیا است. وی علاوه بر زبان‌ مادری کردی، به زبان های عربی و انگلیسی نیز تسلط کامل دارد.