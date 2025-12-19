به گزارش کردپرس، لطیف نیروهیی در بیانیهای گفت: در حالی که به هر دو طرف (اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان) از طریق رهنمودهای رسانهای اعلام شده بود که با هدف فراهم کردن فضایی آرامتر برای پیشبرد گفتوگوهای هیأتهای دو طرف، رسانهها و رهبران سیاسی در این مسیر همکاری کنند، رسانهها و رهبری اتحادیه میهنی عملاً پایبندی خود را به این رهنمودها ثابت کردند.
وی افزود: در مقابل، بخشی از رهبران حزب دمکرات کردستان این وضعیت را فرصتی تلقی کرده و اقدام به صدور اظهارات و پیامهای پراکنده و غیرمسئولانه کردهاند که محتوای برخی از آنها بوی بازگشت به «دوادارهایبودن» میدهد.
لطیف نیروهیی تصریح کرد: برخی از این افراد هنگام سخن گفتن درباره گفتوگوها و تقسیم سهمها، دیدگاههایی غیرمنطقی و نادرست دارند و چنین وانمود میکنند که گویی هر زمان بخواهند به اتحادیه میهنی «لطف» میکنند و هر زمان هم که بخواهند، آن را پس میگیرند.
او تأکید کرد: اینگونه اظهارات و طرز فکرها هیچ ارزش و اعتباری ندارد و تنها مانعی در برابر شکلگیری گفتوگوهایی متوازن و مسئولانه ایجاد میکند؛ گفتوگوهایی که هدفشان تشکیل دولتی جدید، خدمتگزار و عادلانه باشد. به گفته وی، به نظر میرسد هدف اصلی این رویکردها حفظ وضعیت کنونی اقلیم کردستان است، نه تشکیل یک دولت جدید.
لطیف نیروهیی در پایان اضافه کرد: اگر چنین نبود، تنها در دو روز گذشته، پنج نفر از رهبران این حزب در پنج پیام جداگانه، برخلاف وعدههای مربوط به آرامسازی فضا، بهصورت علنی مواضعی علیه اتحادیه میهنی اتخاذ نمیکردند.
