«کانی برازان» میزبان ٤٥٠٠ بال پرنده شد

او با اشاره به حضور گسترده پرندگان در تالاب افزود: هم‌اکنون صدها قطعه از پرندگان مهاجر و بومی از جمله خوتکا، چنگر، اردک سرسبز، آنقوت و آبچلیک در تالاب کانی‌برازان مشاهده می‌شوند و شرایط زیستگاهی این تالاب به وضعیت مطلوب‌تری بازگشته است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد ادامه داد: روند خشک شدن تالاب بین‌المللی کانی‌برازان از اواسط شهریورماه شدت گرفت و تا مهرماه بخش‌های وسیعی از آن خشک شد، اما بارش‌های اخیر بار دیگر حیات را به این تالاب بازگرداند.

او افزود: با خشک شدن تالاب، پرندگان مهاجر و بومی به دلیل بحران کم‌آبی ناچار به مهاجرت به سایر تالاب‌ها و زیستگاه‌های اقماری دریاچه ارومیه از جمله تالاب‌های حسنلو و سولدوز نقده شده بودند که اکنون با بهبود شرایط، پرندگان بومی دوباره به تالاب کانی‌برازان بازگشته‌اند.

سلیمانی با بیان اینکه تالاب کانی‌برازان در مسیر کریدور مهاجرت پرندگان از مناطق شمالی به جنوب قرار دارد، گفت: این تالاب زیستگاه جوجه‌آوری گونه‌های در معرض انقراض نظیر اردک سرسفید، اردک سرحنایی و سایر گونه‌های حفاظت‌شده به شمار می‌رود و از اهمیت زیست‌محیطی بالایی برخوردار است.

او در پایان گفت: تالاب کانی‌برازان در سال ۱۴۰۰ نیز با بحران شدید کم‌آبی مواجه و بخش‌های زیادی از آن در اوایل پاییز به طور کامل خشک شده بود که با آغاز بارش‌های پاییزی و رهاسازی آب سد مهاباد دوباره احیا شد.