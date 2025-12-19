۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۹

توسعه بوکان با جذب سرمایه گذاری و تقویت تولید شتاب می‌گیرد

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای بوکان، از برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه بوکان نیازمند جذب سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و فراتر رفتن از اتکای صرف به بودجه دولتی است.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه بررسی مشکلات بخش سیمینه بوکان، با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه راه و آسفالت استان، افزود: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، در سال جاری پروژه‌های راه‌سازی و آسفالت به اندازه چندین سال گذشته اجرا شده و این روند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی بوکان دارد.

وی همچنین تکمیل محورهای ارتباطی سیمینه - مهاباد و بوکان - سردشت را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: این مسیرها به‌دلیل داشتن نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و ارتباطی منطقه، باید هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

استاندار آذربایجان‌غربی به فعال‌سازی رویه تجارت مرزی نیز اشاره کرده و افزود: فعال‌سازی رویه تجارت مرزی، فرصتی نو برای درآمدزایی و رونق اقتصادی استان است و شهرستان بوکان می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح از آن برای توسعه پایدار بهره‌مند شود.

استاندار آذربایجان‌غربی نوسازی ماشین‌آلات دستگاه‌های خدمات‌رسان را از اولویت‌های اصلی استان دانسته و گفت: توزیع ماشین‌آلات جدید در سطح استان و شهرستان بوکان، به بهبود خدمات کمک می‌کند.

