دستگیری دو متهم مهمِ تحت تعقیب عراق در خاک سوریه

به گزارش کردپرس، اداره اطلاعرسانی امنیتی عراق اعلام کرد که در جریان یک عملیات هوایی در خاک سوریه، دو هدف مهمِ تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق دستگیر شدهاند.
در بیانیه این نهاد آمده است: این عملیات با هدایت و نظارت فرمانده کل نیروهای مسلح و از طریق یک عملیات ویژه توسط اداره وابسته به دستگاه اطلاعات و تحقیقات فدرال وزارت کشور عراق انجام شد. در این عملیات، یک نیروی هوابرد با هماهنگی نیروهای امنیتی سوریه و با پشتیبانی فنی ائتلاف بینالمللی، موفق شد یک عملیات فرود هوایی را با موفقیت اجرا کرده و دو هدف مهم را در شمالشرق سوریه بازداشت کند؛ افرادی که از سوی دستگاه قضایی عراق تحت پیگرد بودند.
در ادامه بیانیه تأکید شده است که چنین عملیاتهای ویژهای از سوی نیروهای امنیتی، توان کشورها را برای مقابله با چالشهای امنیتی فرامرزی تقویت میکند و در راستای حفاظت از منافع ملی انجام میشود.
