چرا مالیات «زمزم» و «قوطی سازی» کرمانشاه به استان دیگری پرداخت می شود؟ / رامین پی بردی

خبرگزاری کردپرس _ در ادامه پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی کرمانشاهیان همانگونه که در یادداشت های قبلی اشاره شد مهمترین منابع درآمدی استان از محل مالیات می باشد که حاصل آن صرف تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و دیگر نیازمندیهای استان می شود.

تلاش برای انسجام و هدفمندی مالیات ها و اختصاص آن به پروژه های حیاتی نیمه تمام از جمله وظایف مهم مدیران استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

اینکه مشاهده می شود علیرغم نیاز حاد پروژه نیمه کاره بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی کرمانشاهیان ، مالیات شرکت های زمزم و قوطی سازی بنیاد مستضعفان به استان توسعه یافته و برخوردار آذربایجان شرقی ارسال می شود؛ چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

امیدواریم مسئولین استان در اسرع وقت نسبت به ساماندهی مالیاتی شرکتهای پر درآمد ذیربط اقدام و نتیجه آن را به مردم اطلاع رسانی نمایند.

ضمن اینکه همچنان منتظر خبر بازگشت مالیات شرکت نفت و گاز کرمانشاه به خزانه استان هستیم.

