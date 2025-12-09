مدارس و دانشگاەهای آذربایجان غربی مجددا تعطیل شد

به گزارش کردپرس، ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه تعطیل است .

این اطلاعیه می‌افزاید: این اقدام با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار می شود .

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: کلیه گروه‌های حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل و مردم نیز در راستای قطع زنجیره انتقال از حضور در محل های سربسته و شلوغ خودداری کنند.

کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان آذربایجان‌غربی روز یکشنبه (۱۶ آذر) نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که مدارس سه شهر ارومیه، نقده و مهاباد به علت آلودگی هوا تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری دنبال شود؛ همچنین روز دوشنبه و سه شنبه کل مدارس در استان تعطیل بود