به گزارش کردپرس، عطا محمد، مسئول دفتر قباد طالبانی ـ معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان ـ در یک نشست خبری در چمچمال اعلام کرد که فردی هنگام توزیع اقلام امدادی چند بار تنش ایجاد کرده و «به‌نظر می‌رسد از پیش برنامه‌ریزی شده بوده است». به گفته او، این فرد با همراهی شخص دیگری مستقیماً به سه عضو دستگاه امنیتی تیراندازی کرده و آنان را زخمی کرده است.

او همچنین تأکید کرد که فرد مهاجم «پیشمرگەی وابسته به عبدالله کویخا مبارک» بوده است.

این حادثه در شرایطی رخ داد که دو موسسه امدادرسان که از اربیل به چمچمال رفته بودند، کمک‌های خود را نزدیکی مسجد سالار فقیه در میان شهروندان توزیع می‌کردند. ازدحام و تنش ایجادشده میان مردم و نیروهای امنیتی، زمینه‌ساز بروز درگیری شد؛ موضوعی که برخی منابع آن را مرتبط با «یک مشکل قدیمی اجتماعی» توصیف کردند.

چمچمال اخیراً در تاریخ ۹ همین ماه با وقوع یک سیلاب سنگین دچار خسارت جدی شد؛ دو نفر جان باختند و ده‌ها نفر زخمی شدند. براساس برآوردهای اولیه، خسارت‌های مادی به حدود ۱۴ میلیارد دینار رسیده است.

بیانیه دستگاه امنیت اقلیم کردستان

دستگاه امنیت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای درباره این حادثه اعلام کرد که دستهای پشت پرده به نیروهای امنیتی سلیمانیه حمله کرده و باعث زخمی‌شدن سه نفر از نیروهای این دستگاه شده است.

در بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی در روزهای گذشته در کنار نهادهای امدادی برای حمایت از شهروندان سیل‌زده چمچمال در منطقه حضور داشتند و تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.

واکنش عبدالله کویخا مبارک

پس از اظهارات دفتر قباد طالبانی، عبدالله کویخا مبارک ـ فرمانده نظامی حزب دمکرات کردستان در چمچمال ـ امشب در بیانیه‌ای واکنش نشان داد و هرگونه ارتباط خود با این تیراندازی را رد کرد.

او گفت: «زخمی‌شدن نیروهای امنیتی نه برنامه‌ریزی‌شده بوده و نه ریشه اجتماعی داشته است؛ بلکه به‌دلیل ناآشنایی دو پیشمرگە با روند کار و نحوه همکاری با نیروهای امنیتی رخ داده است.»

وی تأکید کرد که دو پیشمرگه یادشده همراه خانواده خود برای دریافت کمک آمده بودند و هیچ مشکل قبلی با نیروهای امنیتی نداشته‌اند. عبدالله کویخا افزود که یکی از نیروهای زخمی‌شده «کاک ئاکۆ» فردی خوش‌رفتار و از خانواده‌ای محترم در چمچمال است و روابط آنان هیچ‌گاه دچار سوءتفاهم یا مشکل نبوده است.