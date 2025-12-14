دادگاه عالی فدرال عراق نتایج نهایی انتخابات پارلمان را تأیید کرد

به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق نتایج دور ششم انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را تأیید کرد. با این تصمیم، روندهای قانونی و قانون اساسی برای برگزاری نخستین جلسه پارلمان، انتخاب هیئت رئیسه مجلس، سپس انتخاب رئیسجمهور و در نهایت رأی اعتماد به دولت جدید بهصورت رسمی آغاز میشود.
بر اساس این تصمیم، پارلمان آینده عراق میتواند در چارچوب مهلتهای تعیینشده در قانون اساسی، جلسات خود را تشکیل داده و مراحل تکمیل نهادهای حاکمیتی را پشت سر بگذارد.
انتخابات مجلس نمایندگان عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد. بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، میزان مشارکت در رأیگیری عمومی در سراسر عراق ۵۴.۳۵ درصد و میزان مشارکت در رأیگیری ویژه نیروهای نظامی و امنیتی ۸۲.۴۲ درصد بوده است.
