مدیریت دقیق دخلوخرج، موجودی کالا، چکها و اقساط، برای بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط به یک دغدغه همیشگی تبدیل شده است؛ بهخصوص زمانی که صاحب کسبوکار زمان کافی برای کارهای حسابداری تخصصی ندارد. نرمافزار حسابداری چالاک حساب با هدف سادهسازی این فرایندها طراحی شده و تلاش میکند با امکانات کاربردی و رابط کاربری قابلفهم، مدیریت مالی را برای فروشگاهها، واحدهای خدماتی، تولیدیها و حتی استفاده شخصی آسانتر کند.
نرمافزار حسابداری چالاک حساب با تمرکز بر ساده بودن، سرعت ثبت اطلاعات و کاهش خطاهای مالی طراحی شده و مجموعهای از ابزارهای ضروری حسابداری روزمره را یکجا در اختیار کاربر قرار میدهد؛ از صدور فاکتور تا گزارشگیری و کنترل موجودی.
ویژگیهای اصلی نرم افزار
- قیمت اقتصادی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط
- استفاده دائمی با خرید یکباره (بدون اشتراک سالانه)
- نصب و راهاندازی سریع و مناسب کاربران کمتجربه
- پشتیبانی رایگان از طریق تماس و واتساپ (طبق اعلام مجموعه)
- امکانات یکپارچه شامل فاکتور، انبار، چک و اقساط، گزارشها و اتصال به تجهیزات فروشگاهی
- بهروزرسانیهای دورهای برای همگامسازی با نیازهای کاربران
چالاک مناسب چه کسبوکارهایی است؟
چالاک حساب برای طیف متنوعی از مشاغل قابل استفاده است، از جمله:
۱) خردهفروشیها
سوپرمارکت، پوشاک، لوازم یدکی، لوازم خانگی و فروشگاههای محلی
۲) خدمات
سالن زیبایی، تعمیرگاه، دفاتر خدماتی و مجموعههای خدمات محور
۳) تولیدیها
مدیریت مواد اولیه، ثبت تولید روزانه و برآورد بهای تمامشده (در نسخههای بالاتر)
۴) مدیریت مالی شخصی
ثبت درآمد و هزینه، وامها، اقساط و پیگیری پرداختها
نسخههای نرمافزار و تفاوتها
این نرمافزار در سه نسخه پایه، متوسط و پیشرفته عرضه میشود و برای هر نسخه، دوره آزمایشی ۵ روزه در نظر گرفته شده تا کاربر پیش از خرید، امکانات را ارزیابی کند.
۱) نسخه پایه (برای شروع و نیازهای عمومی)
- ثبت درآمد و هزینه
- صدور فاکتور خرید و فروش
- مدیریت انبار و موجودی
- ثبت چک، وام و اقساط
- گزارشهای مالی ساده
- درج لوگو و مشخصات کسبوکار روی فاکتور
- هشدار کمبود کالا
- تهیه پشتیبان از اطلاعات
۲) نسخه متوسط (برای فروشگاهها و عملیات فروش سریعتر)
- همه امکانات نسخه پایه
- اتصال به کارتخوان و بارکدخوان
- پیشفاکتور و فروش اقساطی
- پیامک یادآوری چکها و اقساط (در صورت فعالسازی)
- تولید بارکد و چاپ با لیبلزن
- مدیریت تخفیف (قلمی یا کل فاکتور)
- محدودسازی دسترسی کاربران/فروشنده به بخشهای مالی
۳) نسخه پیشرفته (برای نیازهای حرفهای و یکپارچگی بیشتر)
- همه امکانات نسخه پایه و متوسط
- اتصال به فروشگاه آنلاین
- ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی
- بکآپ ابری خودکار
- مدیریت حقوق و دستمزد
- ثبت تولید روزانه و انبار مواد اولیه
- امکان اجرا روی دو سیستم (شبکه داخلی)
- ثبت فاکتور رسمی و تعریف پورسانت بازاریابها
امکانات کاربردی که بیشتر به کار میآید
- کنترل موجودی و هشدار کمبود کالا برای کاهش خطای فروش و سفارشگذاری
- گزارشهای روزانه/ماهانه و سود و زیان برای تصمیمگیری دقیقتر
- ثبت و پیگیری چک و اقساط همراه با یادآوری سررسیدها
- سازگاری با تجهیزات فروشگاهی مثل بارکدخوان و فیشپرینتر برای سرعت بیشتر در فروش
- مدیریت یکپارچه فروش حضوری و آنلاین (در نسخه پیشرفته)
آموزش و پشتیبانی
ویدئوهای آموزشی کوتاه و مفید در سایت چالاک حساب قرار داده شده تا مراحل نصب، راهاندازی و کار با بخشهای اصلی نرمافزار بهصورت گامبهگام آموزش داده شود. همچنین امکان ارتقای نسخه از پایه به متوسط یا پیشرفته در هر زمان وجود دارد.
نحوه دریافت و نصب
فایل نرمافزار با حجم حدود ۷۵ مگابایت از وبسایت رسمی چالاک حساب قابل دریافت است و راهنمای تصویری/ویدئویی برای نصب ارائه شده است.
سوالات متداول:
آیا خرید نرمافزار دائمی است؟
بله، با خرید یکباره امکان استفاده دائمی و دریافت بهروزرسانیها فراهم است.
آیا دادههای نسخه آزمایشی بعد از خرید از بین میرود؟
خیر، اطلاعات نسخه آزمایشی به نسخه اصلی منتقل میشود.
آیا برای کار با نرمافزار باید حسابداری بلد باشیم؟
خیر نیازی نیست و هدف نرمافزار، کاربری ساده برای افراد غیرحسابدار عنوان شده است.
امکان ارتقای نسخه وجود دارد؟
بله؛ امکان ارتقا از نسخه پایه به نسخههای بالاتر فراهم است.
نظر شما