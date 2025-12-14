توضیحات آموزش و پرورش ایلام در خصوص شایعه توزیع شیر فاسد در دهلران

به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان، در این اطلاعیه آمده است:
با دستور مدیر کل آموزش و پرورش تا بررسیهای بیشتر در مورد سلامت شیر مدارس توزیع آن متوقف شد.
با توجه به اعلام نگرانی از سلامت شیر توزیع شده در سطح مدارس بعضی از شهرستانهای استان به اطلاع میرساند؛ با عنایت با پیگیریهای اداره کل آموزش وپرورش استان در مورد شیرهای توزیع شده در مدارس، اعلام میگردد؛ که شیرهای توزیع شده هیچ مشکلی از نظر کیفیت ندارند و بنا بر اظهارات کارخانه تولید کننده، پنیرک یا چربی موجود در پاکتهای شیر ناشی از سرما و پرچرب بودن آن است.
لذا برای اطمینان بیشتر نمونه شیرهای توزیع شده به آزمایشگاههای معتبر استان ارسال خواهد شد و تا دریافت نتیجه توزیع شیر متوقف خواهد شد.
