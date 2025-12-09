مسرور بارزانی در پی سیلاب چمچمال پیام تسلیت صادر کرد

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان اعلام کرد: متأسفانه در پی وقوع سیلاب، دو شهروند در ناحیه شورش از توابع شهرستان چمچمال جان خود را از دست داده‌اند و خسارات مالی نیز به منازل شهروندان، مدارس و ادارات دولتی وارد شده است.

رئیس دولت اقلیم کردستان با ابراز تسلیت و همدردی عمیق با خانواده‌های قربانیان و اعلام همراهی با آنان، برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع کرد.

وی همچنین تأکید کرد که به وزارتخانه‌های ذی‌ربط و نهادهای محلی دستور داده شده است فوراً برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان اقدام کرده و هرگونه کمک و پشتیبانی لازم را ارائه دهند.