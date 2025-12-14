بارزانی و سفیر ایران درباره تشکیل دولت جدید عراق گفتگو کردند

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از محمدکاظم آل صادق سفیر ایران در عراق استقبال کرد.

بر اساس بیانیه دفتر اطلاع رسانی نخست وزیری اقلیم کردستان عراق، در این دیدار راه‌های تقویت روابط دوجانبه و تحولات صحنه سیاسی عراق پس از انتخابات پارلمانی این کشور و روند گفت‌وگوهای جاری میان نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت جدید فدرال بررسی شد.

در این دیدار بر اهمیت ارتقای روابط اقلیم کردستان عراق و ایران به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی تاکید شد.

فرامرز اسدی، سرکنسول ایران در اربیل در این دیدار حضور داشته است.