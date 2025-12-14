تلف شدن یک میلیون قطعه ماهی به علت سیل اخیر در کردستان عراق

به گزارش کردپرس، صبح عثمان مدیر اداره کشاورزی ناحیه طقطق در استان اربیل عراق اعلام کرد در نتیجه سیل چند روز اخیر، حدود یک میلیون قطعه ماهی در این منطقه تلف شده و بیش از ۲۰۰ حوضچه پرورش ماهی آسیب دیده ‌است.

به نوشته رووداو، عثمان با اشاره به شدت بارندگی‌های امسال گفت: میزان بارش‌ها در منطقه در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و به ۱۲۰ میلی‌متر رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۳۳ میلی‌متر بود. این افزایش بارندگی موجب وقوع سیل شده و خسارات گسترده‌ای به بخش کشاورزی و پرورش ماهی منطقه وارد کرده است.

عثمان افزود، بالا آمدن سطح آب رودخانه زاب کوچک عامل اصلی بروز این خسارات بوده است.

مدیر کشاورزی طقطق با بیان این که بخش قابل توجهی از روستاهای ناحیه طقطق در حاشیه رود زاب کوچک قرار دارند، گفت: از مجموع ۲۱ روستای طقطق، بین ۷ تا ۸ روستا به‌ طور مستقیم در سیل آسیب دیده‌اند.

وی افزود بیشترین خسارت متوجه فعالان بخش پرورش ماهی شده است و بر اساس آمارهای اولیه، حدود ۸۰۰ هزار قطعه ماهی در طقطق و ۲۰۰ هزار قطعه ماهی در مناطق همجوار از جمله کرکوک تلف شده‌اند که مجموع تلفات را به حدود یک میلیون قطعه ماهی می‌رساند. به گفته او، تنها در طقطق بیش از ۲۰۰ حوضچه پرورش ماهی آسیب دیده است.

ناحیه طقطق در ۹۰ کیلومتری شرق اربیل، بیشترین تعداد حوضچه‌های پرورش ماهی در اقلیم کردستان عراق را در خود جای داده است. بیشتر این حوضچه‌ها در حاشیه رود زاب کوچک احداث شده‌اند و در هر حوضچه بین ۳ هزار تا ۱۰ هزار ماهی پرورش داده می‌شود.

صبح عثمان در خصوص خسارت‌های بخش کشاورزی نیز گفت، هنوز امکان انجام بررسی کامل وجود ندارد، اما برآوردهای اولیه حاکی از آسیب دیدن صدها هکتار زمین کشاورزی شامل باغ‌های زردآلو، انجیر و مزارع کاهو و همچنین نابودی هزاران اصله درخت است. تاکنون ۱۷۰ کشاورز خسارت‌های خود را به اداره کشاورزی گزارش کرده‌اند.