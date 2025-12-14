۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۲

باران و برف در راه آذربایجان غربی

باران و برف در راه آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از بارش باران و برف از روز سه شنبه در کلیه مناطق استان با تاکید بر نیمه جنوبی و مرکز استان به همراه کاهش دما خبر داد.

به گزارش کردپرس، مهدی صابری با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی و آغاز فعالیت سامانه بارشی از روز سه شنبه در استان، اظهار کرد: با فعالیت سامانه بارشی جدید، بارش برف و باران، وزش باد و مه گرفتگی و کاهش دما از روز سه شنبه در استان پیش بینی می‌شود.

صابری با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر روز چهارشنبه تداوم دارد، افزود: این سامانه بارشی نیمه جنوبی و مرکز استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در اثر این مخاطره احتمال لغزندگی و احتمال آبگرفتگی معابر شهری؛ کولاک برف، یخبندان، کاهش دید و اخلال درترددهای جاده‌ای وجود دارد.

او تاکید کرد: در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - مدیریت در مصرف و توزیع حامل‌های انرژی - احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی - کنترل دمای گلخانه‌ها ومرغداری‌ها با توجه به کاهش محسوس دما و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.

کد مطلب 2791726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha