باران و برف در راه آذربایجان غربی

صابری با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر روز چهارشنبه تداوم دارد، افزود: این سامانه بارشی نیمه جنوبی و مرکز استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در اثر این مخاطره احتمال لغزندگی و احتمال آبگرفتگی معابر شهری؛ کولاک برف، یخبندان، کاهش دید و اخلال درترددهای جاده‌ای وجود دارد.

او تاکید کرد: در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - مدیریت در مصرف و توزیع حامل‌های انرژی - احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی - کنترل دمای گلخانه‌ها ومرغداری‌ها با توجه به کاهش محسوس دما و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.