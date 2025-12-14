به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجانغربی اظهار داشت: بخشی از تامین مسکن گروههای هدف میتواند از طریق مسکن استیجاری انجام شود و در این طرح مسکن در اختیار زوجهای جوان واجد شرایط قرار خواهند گرفت.
او ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۰ واحد مسکونی در سطح استان شناسایی شده است تا خرید آن انجام گیرد و به زودی شاهد اجرای طرح مسکن استیجاری در آذربایجانغربی خواهیم بود.
آرامون با اشاره به روند آمادهسازی سایتهای نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی، افزود: در حال حاضر در بیش از یک هزار هکتار از اراضی آذربایجانغربی طرح آمادهسازی برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در دست اجراست.
او با اشاره به روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بیان کرد: برای ۴ هزار و ۶۱۸ واحد تخصیص پروژه انجام شده و برای ۴ هزار و ۳۶۴ واحد پروانه احداث اخذ شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اجرای طرحهای مسکن روستایی نیز، گفت: برای یکهزار و ۲۸۵ واحد در ۱۶ سایت تخصیص پروژه انجام شده و این واحدها در مراحل مختلف احداث هستند.
به گزارش کردپرس، طرح مسکن استیجاری که در دولت چهاردهم با هدف تنظیم بازار اجاره کلید خورده در واقع یک برنامه حمایتی کوتاهمدت و میانمدت است و در بهترین حالت قصد دارد مسیر سنتی تمرکز بر «خانهدار شدن» را برای بخش بزرگی از جامعه تغییر دهد.
هدف این طرح، تأمین سرپناه ارزان برای اقشار کمدرآمدی است که توان مالی کافی برای پرداخت آورده اولیه و دریافت تسهیلات لازم برای ورود به طرحهای مالکیتی (مانند نهضت ملی مسکن) را ندارند.
واحدها به صورت اجاره بلندمدت (حداقل یک تا حداکثر پنج سال) و ارزانتر از میانگین بازار در اختیار متقاضیان قرار میگیرند. این واحدها در مالکیت دولت باقی مانده و به مستأجران امکان میدهد در یک دوره ثبات، برای آینده برنامهریزی کنند.
