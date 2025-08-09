خبر و خبرنگار در میانهٔ کلیشه و اندیشه / حبیب الله مستوفی

خبرگزاری کردپرس _

در خِلاف‌آمدِ عادت بطلب کام! که من

کسب جمعیت از آن زلفِ پریشان کردم

بر این باورم که گفتار در بارهٔ خوش و ناخوش های دو حرفه در جامعهٔ ما نه تنها اندک نیست که گاهی چنان بسیار است که می توان«گفتار بَس» را پذیرفت. معلم و خبرنگار در روزهای نمادینی که برایشان نام گذاری شده شاهد برپایی مراسم و راه و رسم تجلیل و تمجید فراوانی می شوند که هرساله در قاب عادتی تکراری از آنها به عمل می آید و «هرکسی از ظن خود یارشان می شود»

خبر و نقشش در پالایش نظر و جایگاه ارتباطات در جهان امروز، حوزه ای تخصصی و دارای ویژگی‌ها و نیز تجارب کاربردی است لاجرم در باره اش به گزاف نمی توان و نباید سخن گفت اما آنچه که عیان است نقش این حوزه بر زندگی امروز است که همه(متخصص و غیر متخصص) به آن اعتراف می کنند.

رسانه در جهانِ ما زمام افکار و اذهان را به هر دلیل( پسند یا ناپسندِ ما) در اختیار دارد و به سوی دلخواه خود می کشد، به قول سعدی؛ او می کشد قلاب را … .

جامعه فراتر از لقلقهٔ زبان نیازمند نگرشی از عمق جان به جایگاه خبر و خبرنگاران است و این امر در گرو فراهم آمدن ساز و کار های خود است.

شهروندان منتقد، جامعهٔ نقد پذیر، تصمیم سازان و مدیران باورمند به چند صدایی، خبرنگاران منتقد و غیر منقاد، قوانین پشتیبان و … .

خبرنگاری حرفه ای سخت در حوزهٔ اندیشه است و خبرنگار اگر بخواهد گرفتار تنگنای کلیشه نشود باید از امنیت نان، روان و زبان برخوردار شود. این پیشه فراغتِ بال می خواهد که بدون احساس امنیت معیشتی ممکن نیست و اگر هم ممکن شود مطلوب نیست چرا که اولویت «نان» ممکن است «زبان» را تحت تأثیر قرار دهد.

چندی پیش کتاب «خاطرات شش دهه روزنامه نگاری نوشتهٔ محمد بلوری، خبرنگار روزنامهٔ کیهان زادهٔ۱۳۱۵خ» را مطالعه می کردم در صفحهٔ ۳۳۶ کتاب می نویسد؛

«یک روز مدیر سازمان آگهی های روزنامه به دکتر مصباح زاده مدیر وقت کیهان اطلاع داد که آقای -الف- خبرنگار گروه اقتصاد در سازمان برنامه به اندازهٔ یک صفحهٔ روزنامه آگهی آورده که باید برای چاپ آن یک صفحه از خبرها را بگذاریم کنار. دکتر مصباح زاده به طعنه گفت: به آقای- الف- نگویید خبرنگار ما در سازمان برنامه او در اصل خبرنگار سازمان برنامه در کیهان است»

خبرنگاران راستین خبر را با نگاهی نه همیشه همراه ظاهر و مطابق رسم معمول و متداول از متن شکار می کنند بلکه با نگاهی واگرا واقعیت‌ها را از میانِ متن و سطور یا حتی وَرای متن به دست می آورند و به قول حافظ که بر پیشانی نوشته است در مسیر خلاف عادت رسالت خود را انجام می دهند.

سلامت و سعادت نصیب تمام فعالان صادق حوزهٔ فرهنگ، رسانه ،خبر و خبرنگاران سخت کوشی باد که عاشق حرفهٔ خویشند و برای باروری اندیشه گرفتار کلیشه نمی شوند.

جمال کعبه چنان می دَواندم به نشاط

که خارهای مغیلان حریر می آید

(سعدی)