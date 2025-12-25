هادی العامری: ائتلاف فتح و حزب دمکرات کردستان بر تسریع در تشکیل دولت تأکید دارند

به گزارش کردپرس، هیأت مذاکرهکننده حزب دمکرات کردستان با هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح، در بغداد دیدار کرد.
هادی العامری پس از این دیدار که نزدیک به یک ساعت به طول انجامید، در یک نشست خبری گفت: «برادران ما در حزب دمکرات هیأتی را برای سفر به بغداد و گفتوگو تشکیل دادهاند؛ گفتوگوهایی که نهتنها درباره تشکیل دولت، بلکه درباره چگونگی حل مشکلات عراق است. این هیأت به ریاست برادر عزیزمان فاضل میرانی به بغداد آمده و با همه طرفهای شیعه دیدار داشته و امروز نیز با ما دیدار کرد.»
وی درباره محتوای این دیدار افزود: «گفتوگوهای ما درباره چگونگی پیشبرد امور عراق بود. یکی از مهمترین محورهای بحث، تسریع در تشکیل دولتی توانمند بود که بتواند مشکلات عراق را حلوفصل کند.»
در خصوص تعیین نامزد پست نخستوزیری آینده عراق، رئیس ائتلاف فتح بار دیگر تأکید کرد: «نامزد نخستوزیری موضوعی است که به چارچوب هماهنگی مربوط میشود و انشاءالله به راهحلی در این زمینه خواهیم رسید.»
العامری همچنین تأکید کرد که ساختار دولت آینده عراق باید بهگونهای باشد که «همه در آن مشارکت داشته باشند و همگی مسئولیتپذیر باشند».
وی افزود: «نباید دولت امتیازها باشد، بلکه باید دولت مسئولیتپذیری باشد که همه مسئولیت کامل موفقیت آن را بر عهده بگیرند. موفقیت این دولت، موفقیت عراق و همه مؤلفههای ملت عراق است؛ اعم از عرب و کرد، سنی و شیعه و سایر بخشهای جمعیتی.»
وی درباره تشکیل دولت در چارچوب زمانبندیهای قانون اساسی گفت: «هیچ گزینهای جز اعمال فشار بر خودمان، احترام به مهلتهای قانونی و پایبندی به آنچه قانون اساسی تعیین کرده، نداریم.»
در مورد نخستین جلسه دوره ششم پارلمان عراق و انتخاب رئیس پارلمان و دو معاون او، رئیس ائتلاف فتح توضیح داد:
«دادگاه فدرال پیشتر جلسه برگزارشده را لغو کرده و دیگر جلسهای معلق وجود ندارد. باید یک جلسه جدید برگزار شود و این موضوع یکسره شود.»
العامری در پایان گفت: «امید و اعتماد زیادی به همه برادران داریم که در روز ۲۹ ماه، رئیس پارلمان و معاونانش انتخاب شوند. پس از آن، موضوع تعیین رئیسجمهور مطرح خواهد شد و بعد از انتخاب رئیسجمهور، نامزد فراکسیون بزرگتر برای تشکیل دولت مأمور خواهد شد.»
