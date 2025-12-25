بافل جلال طالبانی: دولت آینده عراق باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در دباشان از مثنی سامرایی، رئیس ائتلاف عزم، استقبال کرد.

در این دیدار که با حضور رفعت عبدالله، معاون رئیس اتحادیه میهنی کردستان، و نزار آمیدی، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی برگزار شد، بر ضرورت پایبندی به مهلت‌های قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید عراق تأکید شد.

دیدگاه اتحادیه میهنی درباره دولت آینده رئیس اتحادیه میهنی کردستان در این دیدار، دیدگاه این حزب درباره دولت آینده را تشریح کرد و گفت: «دولت آینده عراق باید توانایی حل مشکلات را داشته باشد و پاسخگوی مطالبات مردم باشد.»