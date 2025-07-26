۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۰

حمدی برای وکالت خونین حمید / حبیب الله مستوفی

سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به بهانه درگذشت زنده یاد حمید مرادی که جان خود را فدای نجات طبیعت کرد، مطلبی به نگارش درآورده است که در ادامه می‌خوانید:

خبرگزاری کردپرس _

ئەهای ئاویەر ئەوە من هاتم
دەس پەروەردەکەی ئاو و هەواتم
لەسەر قوللەکەت وچانێ ئەگرم
ئارەق سەر و چاو بە شەماڵ ئەسڕم

وقتی مرحوم محی الدین حق شناس (۱۳۰۳-۱۳۹۲خ) این ابیات را می سرود، آرزویش آرمیدن در بلندای قلهٔ ئاویەر بود تا بیاساید و از خوش و ناخوش و فراز و فرودهای شهرش (سنندج) بگوید. اینک ۱۲ سال پس از او، در دومین روز دومین ماه تابستان (۱۴۰۴خ)، جوانی جان بر سَرِ سرفراز ماندن ئاویەر و نجات طبیعت پیرامون از زبانه‌های زیان‌بخش و سرکش آتش نهاد، تا برخیِ (قربانی) پاکی و پایداری محیط زیست شود و برگی ماندگار و اثری جاودان بر کتابِ وزین و تاریخ پر ماجرای سنندج بیفزاید.

از نزدیک با مرحوم حمید مرادی آشنایی نداشتم، با واسطه می‌دانستم دبیر  انجمن زیست محیطی «شنەی نەوژین کوردستان» و دانش‌آموختهٔ حقوق است و پیشهٔ وکالت را برگزیده است.

بر این باورم که او این بار دفتر وکالت خود را نه در اتاقکی محدود و محصور برای احقاق حقی فردی، که بر بلندای فرازمند ناظر سربلند شهر پُر خاطرهٔ سنندج «ئاویەر» و برای دفاع از حق و حقوق جمع و نسل حال و آینده سامان داد تا ریه های شهر را از خفقان رهایی بخشد و روزن های زندگی بخش را از انسداد نجات دهد. لذا شایستهٔ ستایش است.

حبذا آن شرط و شادا آن جزا
آن جزای دل‌نواز جان‌فزا   (مولانا)

دفاعیهٔ حمید خونین بود و کاش چنین نبود! و کاش ساز و کارهای نرم افزاری (آموزش و مدیریت) و سخت افزاری (ابزار و تجهیزات) چنان مهیّا می شد که کردستان شاهد زنجیرهٔ تکراری این وقایع جگر سوز نمی شد!  اما تا قامت افراشتهٔ موکلین حمید یعنی درخت و بوته و سبزه‌های  دامان «ئاویەر» همراه نسیم و آواز باد و باران می‌رقصند، این محکمه و این دفاع جانانه و بدن تاول زدهٔ وکیل، زبان‌زد خواهد بود و تاریخ این سرزمین بسی بی‌انصاف خواهد بود اگر این جان فشانی‌ها را کتمان کند؛

حکایت از چه کنم، سینه سینه درد
اینجاست
هزار شعلۀ سوزان و آه سرد اینجاست بیا که مسئله، بودن و نبودن نیست
حدیث مهر و وفا می‌رود، نبرد اینجاست (سایه)

سنندج- سوم تیر ماه ۱۴۰۴خ

