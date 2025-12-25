به گزارش کردپرس، دفتر رسانهای کلیسای کلدانی عراق توضیحی درباره اظهارات پاتریارک کاردینال لوییس رافائل ساکو که در جریان سخنرانی او در مراسم جشن کریسمس مطرح شده بود، منتشر کرد.
دفتر رسانهای پاتریارک کلدانی در بیانیهای اعلام کرد: «اظهارات پاتریارک ساکو از چارچوب واقعی خود خارج شده است. وی تأکید کرده بود که همه باید روابط خود را با عراق عادی کنند، نه با هیچ کشور دیگری؛ چرا که ابراهیم عراقی بوده و عراق سرزمین ادیان و بسیاری از پیامبران است.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «پاتریارک ساکو همین دیدگاه را در گفتوگوی خود با شبکه الشرقیه نیز توضیح داده است؛ جایی که خطاب به کشورها گفت رو به عراق بیاورند، بهعنوان سرزمین تمدنها و سرزمین ابراهیم، که گردشگری را تشویق میکند و جایگاه دینی و تاریخی خود را تقویت میسازد. این سخنان هیچ ارتباطی با هیچگونه فراخوانی برای عادیسازی روابط با هیچ طرف خارجی خارج از این چارچوب ندارد.»
