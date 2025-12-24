به گزارش کردپرس، روز سهشنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵، دفتر رسانهای وزارت حملونقل عراق در بیانیهای اعلام کرد که این وزارتخانه گامهای بزرگی در حوزه مطالعات فنی و طراحی پروژه جاده توسعه برداشته است. افزون بر تکمیل بخش عمدهای از طراحیها، مدل اقتصادی پروژه و یک راهبرد جامع که از سوی شرکت «اولیور وایمن» تهیه شده، به تصویب رسیده است.
به نوشته روداو، بر اساس اعلام وزارت حملونقل عراق، طراحی اولیه و نهایی خط راهآهن پروژه به میزان ۸۷ درصد و طراحی بزرگراه به میزان ۷۳ درصد تکمیل شده است.
میثم صافی، سخنگوی وزارت حملونقل عراق، اظهار داشت: «هدف این پروژه، تحول اقتصاد عراق از یک اقتصاد متکی به نفت به اقتصادی متنوع است. پیشبینی میشود پروژه مسیر توسعه و طرحهای وابسته به آن، بهطور مستقیم ۱۰۰ هزار فرصت شغلی و بهصورت غیرمستقیم، از طریق سرمایهگذاریهای مرتبط، یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان کشور ایجاد کند.»
درباره بندر بزرگ فاو نیز سخنگوی وزارت حملونقل گفت: «پنج پروژه زیربنایی بندر به مراحل پایانی رسیدهاند که شامل مسیر کانال با پیشرفت ۱۰۰ درصد، اسکلههای بندر با پیشرفت ۱۰۰ درصد، مسیر اتصال بندر به جاده اصلی با پیشرفت ۱۰۰ درصد، محوطه کانتینری با پیشرفت ۹۷ درصد و تونلهای زیردریایی در مراحل نهایی اجرا هستند.»
میثم صافی افزود: «در آیندهای نزدیک، یک شهر بزرگ صنعتی در فاو احداث خواهد شد که فرصتهای سرمایهگذاری متعددی در بخشهای صنعت، کشاورزی، بازرگانی، گردشگری و خدمات فراهم میکند.»
طول مسیر توسعه ۱۱۸۷ کیلومتر است که از بندر فاو در استان بصره آغاز شده و تا کردستان ترکیه امتداد مییابد.
هزینه این پروژه ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده و دولت عراق قصد دارد همزمان با این مسیر، خط انتقال انرژی نیز احداث کند. زمان تکمیل پروژه سال ۲۰۵۰ پیشبینی شده و انتظار میرود درآمد سالانه آن به ۴ میلیارد دلار برسد.
نظر شما