به گزارش کردپرس، علی حمه‌صالح رئیس جنبش موضع میهنی و نماینده پارلمان روز پنجشنبه ۲۰۲۵/۱۲/۲۵، در بیانیه‌ای با عنوان «کدام مقام مسئول آماده مناظره است؛ پاسخ بدهید، این درآمدها کجاست؟» اعلام کرد: «۴۰۰ میلیارد دینار از حقوق سال گذشته در ماه دوازدهم باقی مانده است. همچنین در ۹ ماه نخست امسال، ۷۵ میلیون بشکه نفت از سوی مسئولان اقلیم فروخته شده، اما حتی یک دینار آن وارد خزانه عمومی نشده است. اگر از هر بشکه فقط ۱۰ دلار باقی مانده باشد، رقم آن به ۷۵۰ میلیون دلار می‌رسد و سرنوشت این درآمد مشخص نیست.»

وی افزود: «امسال ۱۰ نوع درآمد داخلی به بغداد ارسال شده، اما دو مورد دیگر کجاست؟ اگر فرض کنیم رقم آن‌ها ۲۴۰ میلیارد دینار باشد. علاوه بر این، طی سه ماه، روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت خام از عراق دریافت می‌شود به‌نام سهم داخلی، اما بنزین و سوخت هواپیما به‌صورت تجاری فروخته می‌شود و گازوئیل با کیفیت به خارج صادر می‌گردد.»

علی حمه‌صالح همچنین گفت: «درآمد ماهانه فروش برق به عراق که روزانه نزدیک به هزار و ۵۰۰ مگاوات است، سهم دولت ماهانه حدود ۶۰ میلیون دلار می‌شود، اما این درآمد نیز سرنوشت روشنی ندارد.»

اقلیم کردستان روز دوشنبه ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای غیرنفتی مربوط به ماه اکتبر را به بغداد تحویل داد و روز سه‌شنبه نیز محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، به وزیر دارایی فدرال دستور داد پرداخت حقوق همان ماه کارمندان اقلیم کردستان آغاز شود.

این در حالی است که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و سرنوشت دو حقوق دیگر کارمندان اقلیم کردستان همچنان نامشخص باقی مانده است.