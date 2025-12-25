نامه سرگشاده نماینده ارومیه به رییس جمهور

به گزارش کردپرس، شهین جهانگیری نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نامه ای سرگشاده خطاب به رییس جمهور آورده است؛ جناب آقای رئیس جمهور تیم اقتصادی دولت، اصل را رها کرده و به فرع و حاشیه وارد شده است. ببینید این تیمِ به هم ریخته که مسئولیت خود را هم گردن نمی گیرد، چه بلایی بر سر پول ملی ما آورده است. روزی نیست که قیمت ارز از سقف دیروزش هم بالاتر نزند، تورم کمرشکن، دار و ندار ملت را می‌بلعد و نفس‌ مردم را بریده است. این چه وضعیت نابسامانی است؟ این چه مدیریتی است؟

جناب آقای رئیس جمهور، می‌گویند؛ تحریم، می‌گویند؛ دشمن. اما مسئولیت‌پذیری تیم اقتصادی دولت کجاست؟ برنامهٔ روشن کجاست؟ تیم اقتصادی دولت، که باید مدافع اول و آخر اقتصاد مردم باشد غرق در آمار و ارقامی شده که ربطی به فریاد بازار و درد مردم ندارد.

جناب آقای رئیس جمهور، چرا هر روز قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد و دستمزدها بر زمین می‌خزد؟ چرا هر روز آینده جوانان این مرز و بوم به یغما می‌رود؟

جناب آقای دکتر پزشکیان، این حق ما نیست و ملت ایران شایسته ی زندگی شرافتمندانه است. تیم اقتصادی دولت وعده ثبات داد، اما چه تحویل می دهد؟ بی‌ثباتی.

وعده کنترل تورم داد، اما چه کرد؟ تورم را رها کرد تا جامعه را ببلعد.

اجناس هر روز گران‌تر، مردم هر روز فقیرتر!

جناب آقای رئیس جمهور هیچ می‌دانید یک کیلو گوشت یا چند قلم دارو یا یک کیلو برنج و یا دو لیتر روغن هم اکنون با چه بهایی به دست مردم می‌رسد؟ آیا از سفره ی مردم خبر دارید؟ آیا می دانید که بازار آشوب است و معیشت قربانی است؟ جناب آقای پزشکیان، مردم می‌خواهند حقوق یک ماه، یک ماه کفاف دهد. آیا این انتظار بزرگی است؟

تا کِی قرار است چرخ‌های اقتصاد کشور این‌گونه لنگان بچرخد؟ شعار دادن بس است! وعده دادن بس است! چشم‌بندی با اعداد بس است! مردم در فلاکت روزگار می‌گذرانند و ارزش دسترنجشان ذره‌ذره در افزایش نرخ ارز و تورم کمرشکن نابود می‌شود.

جناب آقای رئیس جمهور، این شما هستید که باید پاسخگو باشید. پاسخگوی نابسامانی‌ای که مدیریتش به شما سپرده شده است. نقشه‌راهتان چیست؟ درمان این تب شدید بازار چیست؟ چه طرح فوری برای مهار این آتش دارید؟ مردم از این جنگ روزانه برای معاش خود خسته اند، آنها چشم‌به‌راه عمل شما هستند، نه سخن.

جناب آقای رئیس جمهور، این نامه را از روی درد و دلسوزی می نویسم. برای خدا، برای مردم کاری بکنید.