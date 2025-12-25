ثبت جشنواره سیب سرتخت در فهرست رویدادهای ملی گردشگری

بهگزارش کردپرس، داریوش فرمانی روز چهارشنبه ۳ دیماه با اعلام این خبر اظهار کرد: ثبت جشنواره سیب سرتخت بهعنوان یکی از رویدادهای رسمی گردشگری کشور گامی مهم در مسیر توسعه گردشگری رویدادمحور در استان کرمانشاه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، افزود: این جشنواره که با محوریت معرفی ظرفیتهای باغداری منطقه سرتخت و ترویج گردشگری کشاورزی برگزار میشود، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، معرفی محصولات بومی و ایجاد انگیزه برای سفر به مناطق کمتر شناختهشده استان دارد.
فرمانی تصریح کرد: ثبت ملی این جشنواره در چارچوب راهبرد «ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری» و با هدف ارتقای کیفیت برگزاری رویدادها، استانداردسازی فرآیندها و بسترسازی برای حضور فعال بخش خصوصی انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با ثبت جشنواره سیب سرتخت در تقویم رسمی رویدادهای گردشگری کشور، زمینه مناسبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و معرفی هر چه بیشتر ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی منطقه فراهم شده است.
