کرمانشاه رتبه سوم کشور در یک محصول آب بر

به گزارش کردپرس؛ نشست خبری مهندس سعید کریمی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، با محوریت ارائه گزارش عملکرد یکساله بخش کشاورزی برگزار شد.
در این نشست، وی ضمن تشریح چالشها، دستاوردها و برنامههای توسعهای، به اهمیت نقش کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی استان اشاره کرد.
سعید کریمی با تأکید بر اینکه ۷۵ درصد اراضی کشاورزی استان دیم است، برنامهریزی در این اراضی را پرریسک دانست و افزود: امسال نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش بارندگی داشتهایم که تأثیر مستقیم بر تولیدات دیم گذاشته است.
وی همچنین تحریمها را یکی از عوامل محدود کننده ایجاد مشکل در تأمین نهادهها عنوان کرد و گفت: این موضوع صنعت مرغداری را تحت فشار قرار داده اما تولید را متوقف نکرده است.
کریمی گفت : با وجود این شرایط، استان توانسته است ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه جوجهریزی را انجام دهد و روند تأمین نهادهها نیز با حذف برخی شرکتهای مشکلدار در حال بهبود است.
وی ضمن تشریح دستاوردهای مهم بخش کشاورزی تاکید کرد: سال گذشته سالی موفق در حوزه تولیدات کشاورزی بود و میزان تولیدات کشاورزی استان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.
کریمی با اشاره به کاهش تولید گندم به دلیل خشکسالی، از راهاندازی سامانه گرمسیری بهعنوان اقدامی مؤثر یاد کرد و گفت: با توسعه سامانه گرمسیری در کشت علوفه، رتبه نخست کشور را کسب کردیم و با تولید یک میلیون تن علوفه، کمبود علوفه بخش دامپروری کشور را مرتفع کردیم.
کریمی از انتقال کشت بهاره به کشت پاییزه در مناطق غربی استان بهعنوان یک اقدام مهم یاد کرد و افزود: با استفاده از آب سبز، بهرهوری مزارع افزایش یافته و در مناطق گرمسیری امکان برنامهریزی برای کشت دوم و سوم فراهم شده است.
کریمی با تاکید بر اهمیت توسعه کشت چغندرقند گفت: در کشت چغندرقند کرمانشاه سال گذشته رتبه سوم کشور را کسب کرد و برنامهریزی برای ایجاد کارخانههای سوم و چهارم قند در دستور کار است.
وی سپس به توسعه کشت زعفران پرداخت و افزود : توسعه کشت زعفران با جدیت دنبال میشود و اکنون ۸۱۷ هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول ارزشمند است.
کریمی در ادامه به کشت سویا در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به کمآببر بودن و صرفه اقتصادی، کشت سویا در مناطق گرمسیری آغاز شده و عملکرد آن مطلوب بوده و این محصول بهزودی در مناطق سردسیر نیز توسعه مییابد.
وی سپس افزود: توسعه کشت نشایی بهویژه در محصول گوجهفرنگی و ذرت و... در حال گسترش است.
کریمی با اشاره به محدودیت بذر در سال گذشته گفت: امسال با برنامهریزی انجامشده ۴۲ هزار تن بذر تولید شد و نهتنها کمبودی در استان نداشتیم، بلکه نیاز استانهای دیگر نیز تأمین شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی از ورود هلدینگ سرمایهگذاری ماهان به پروژههای ۲ هزار هکتاری و ۱۶۰۰ هکتاری در غرب استان خبر داد و این اقدام را نقطه عطفی در اشتغال و اقتصاد منطقه دانست.
کریمی ادامه داد ؛ در سال گذشته ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت صنایع تبدیلی افزوده شده و بیش از ۶۰ درصد صنایع تبدیلی استان از بخش زراعت تأمین میشود.
وی ظرفیت کل صنایع تبدیلی استان اکنون ۵.۵ میلیون تن اعلام کرد .
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه حرکت بهسوی کشاورزی هوشمندو هوشمندسازی را یکی از اولویتهای جدی سازمان عنوان کرد و گفت: در مدیریت مزارع، باغات و سایر بخشها، طرحهای هوشمندسازی در حال اجراست و بهزودی واحد هوشمندسازی بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد.
گفتنی است در پایان این نشست، بخشی از مصوبات و تسهیلات سفر رییسجمهور به استان کرمانشاه نیز تشریح شد؛ مصوباتی که میتواند نقش مهمی در تقویت زیرساختهای کشاورزی و توسعه پایدار استان داشته باشد.
نظر شما