افتتاح پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی مهدی خان تا سه راهی اوچبلاغ قروه

به گزارش کرد پرس، این محور به طول ۷.۳۴ کیلومتر و در دو لایه آسفالتی اجرا شده که لایه اول با اعتباری بالغ بر ۳۸.۵ میلیارد تومان و لایه دوم با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان به اجرا درآمده است.

پروژه ای که با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش مشکلات عبور و مرور روستاییان و صیانت از زیرساخت های راهی منطقه، به ویژه در مسیرهای متأثر از تردد ماشین آلات معدنی، اجرا شده است.

تحقق وعده پاییزی؛ تأکید بر مشارکت بخش معدن

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در آیین افتتاح این پروژه با اشاره به سابقه اجرای آن، گفت: پاییز سال گذشته در همین مسیر کلنگ زنی انجام شد و وعده دادیم که این جاده را به طول ۷.۳ کیلومتر تحویل مردم بدهیم و امروز خوشحالیم که این وعده محقق شده است.

محمدبختیار خلیقی با بیان اینکه اجرای لایه دوم برای جلوگیری از تخریب زودهنگام جاده ضروری بوده است، افزود: نگرانی ما این بود که لایه اول به دلیل تردد بالا، به ویژه ماشین های سنگین معدنی، آسیب ببیند و به همین دلیل متعهد شدیم لایه دوم هم اجرا شود که خوشبختانه با حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری دستگاه های اجرایی انجام شد.

وی مجموع هزینه های انجام شده را قابل توجه دانست و اظهار کرد: بخشی از مطالبات پیمانکار پرداخت شده و حدود ۲۰ میلیارد تومان همچنان باقی مانده که پیگیر تأمین و پرداخت آن هستیم.

هشدار نسبت به تردد ماشین های سنگین و اضافه بار

در ادامه مراسم، معاون فنی و راه های روستایی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور با تأکید بر لزوم صیانت از این مسیر، بیان کرد: این جاده بزرگراه یا راه اصلی نیست و با مشخصات راه فرعی اجرا شده و اگر تناژ و اضافه بار رعایت نشود، دو سال دیگر ممکن است این مسیر عملاً قابل استفاده نباشد.

علی خانقایی اولویت اصلی سازمان راهداری را رضایت مندی و ایمنی مردم عنوان کرد و ادامه داد: در محدوده معادن باید حتماً باسکول مستقر شود و صدور بارنامه الزامی است؛ این موضوع در قانون بودجه هم تصریح شده و انتظار داریم با همکاری فرمانداری و دستگاه های متولی، کنترل تردد ماشین های سنگین جدی گرفته شود.

وی یادآور شد: سرمایه ای که امروز اینجا هزینه شده، سرمایه مردم و کشور است و باید از آن حفاظت شود تا مردم با آرامش و ایمنی در این مسیر تردد کنند.

گلایه نماینده مجلس از بی توجهی برخی معدن داران

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، این پروژه را نتیجه کار به موقع و جهادی دانست و گفت: همان شبی که کلنگ زنی انجام شد، قرار بود پروژه به موقع تمام شود و خوشبختانه همین اتفاق افتاد.

محمدرسول شیخی زاده در عین حال با انتقاد صریح از وضعیت تردد کامیون های معدنی، اظهار کرد: واقعاً برای مردم منطقه آزاردهنده است؛ ماشین های سنگین نیمه شب با اضافه بار تردد می کنند، نه بارنامه دارند و نه باسکول می شوند و این موضوع کاملاً مشخص است و نیاز به تخصص خاصی ندارد.

وی با اشاره به نقش پلیس راه، افزود: اگر نظارت و اعمال قانون جدی باشد، هم جریمه و هم توقیف باید انجام شود و من هم در کنار مسئولان استانی، این موضوع را از طریق مراجع کشوری پیگیری می کنم.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نگرانی ما این است که این جاده قبل از آنکه مردم به درستی از آن استفاده کنند، بر اثر بی مبالاتی تخریب شود و امیدواریم با هماهنگی دستگاه ها، شاهد تکرار این مشکلات نباشیم.