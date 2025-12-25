مسیح پیام آور مهر

کرد پرس_ البته مسیحیان ارامنه و ارتدوکس، روز های پنجم و ششم ژانویه که مصادف با ۱۶ و ۱۷ دی ماه است، را روز کریسمس می دانند و این دو روز را جشن می گیرند، از این رو مسیحیان ساکن ایران که اکثراً ارامنه هستند در روزهای ۱۶ و ۱۷ دی ماه جشن کریسمس را برگزار می کنند.

کریسمس یا نوئل، به معنای مراسم عشای ربانی، به جشنی گفته می شود که مسیحیان به عنوان گرامیداشت میلاد حضرت مسیح برگزار می کنند. در این روز مسیحیان مراسم خاصی دارند مانند: خواندن آوازهای ویژه، هدیه دادن، تزئین درخت کریسمس، تزئین خانه ها و خیابان ها، توزیع غذا و خوراکی های مخصوص، ارسال کارت تبریک و اجرای نمایش تولد عیسی مسیح.

قرآن کریم در آیه 34 سوره مریم، حضرت عیسی پسر را در بیانی رسا و زیبا به همگان معرفی می کند: «این است عیسی پسر مریم؛ گفتار حقی که در آن تردید می کنند.» در سوره مبارکه مریم درباره تولد حضرت عیسی به تفصیل سخن رفته است.

هم چنین در سوره های نساء، توبه، مائده، آل عمران و تحریم از آن حضرت نام برده شده است. در قرآن مجید نام حضرت مسیح 23 مرتبه با اسم «عیسی» یازده بار با نام «مسیح» و دو مرتبه با وصف «ابن مریم» آمده است.

ذکر نام انبیای الهی در قرآن، نشان از عظمت مقام و تأکید بر الگو گرفتن از سیره زندگی آنان دارد.

کلمه خدا

حضرت مسیح علیه السلام در قرآن، «کلمه خدا» معرفی شده و این وصف در میان همه پیامبران تنها به او اختصاص یافته است. قرآن در سه آیه، این وصف را برای حضرت مسیح علیه السلام به کار برده است. این وصف اشاره به مخلوق بودن عیسی علیه السلام می کند. همان گونه که کلمات مخلوق ماست، موجودات عالم آفرینش نیز مخلوق خداست.

همان گونه که کلمات اسرار درون ما را بیان می کنند و نشانه ای از صفات و روحیات ماست، مخلوقات این عالم نیز روشنگر صفات جمال و جلال خدایند. منتها این کلمات با هم متفاوتند؛ بعضی برجسته و بعضی ساده و کوچکند. عیسی علیه السلام نیز از نظر آفرینش برجستگی خاصی داشت و آن این بود که او بدون واسطه پدر آفریده شده بود.

(خبرگزاری کرد پرس این مناسبت را به همه مسیحیان جهان تبریک می گوید. )