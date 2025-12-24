به گزارش کرد پرس، در آیین افتتاح و تحویل تجهیزات که با حضور «جون پیو کیم» سفیر جمهوری کرهجنوبی، استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، تجهیزات آموزشی در حوزه صنایع خودرو، برق و انرژیهای تجدیدپذیر به مراکز آموزش مهارتی استان تحویل داده شد؛ تجهیزاتی که نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای استان ایفا میکنند.
استاندار کردستان در این مراسم با قدردانی از حمایت دولت کرهجنوبی، گفت: دیپلماسی استانی یکی از سیاستهای محوری دولت دکتر پزشکیان است و اینگونه همکاریها در مسیر تقویت روابط بینالمللی و توسعه متوازن استانها ارزیابی میشود.
آرش زرهتن لهونی با تاکید بر اهمیت آموزش مهارتمحور، افزود: با توجه به موفقیتهای حاصلشده در حوزه آموزشهای مهارتی و نقش آن در توانمندسازی نیروی کار، تداوم همکاریهای دوجانبه در این بخش ضروری است و میتواند به تحکیم روابط میان ایران و کرهجنوبی منجر شود.
وی اظهار کرد: اجرای چنین طرحهایی علاوه بر اثرگذاری اقتصادی، بازتاب اجتماعی و مردمی مثبتی خواهد داشت و زمینهساز ارتقای اشتغال پایدار در استان میشود.
سفیر جمهوری کرهجنوبی نیز در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه آموزشهای مهارتی، بیان کرد: شاید این اقدام قدم کوچکی باشد، اما امیدواریم زمینهساز گسترش روابط و همکاریهای بیشتر میان استان کردستان و جمهوری کرهجنوبی شود.
جون پیو کیم ادامه داد: امیدواریم این همکاریها در آینده تقویت شده و به ارتقای سطح مهارتآموزی و توسعه پایدار منطقه کمک کند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کردستان هم با اشاره به جایگاه مرکز آموزش فنی و حرفهای ورمقانی سنندج، گفت: این مرکز بهعنوان بزرگترین مرکز آموزش مهارتی استان، دارای ۱۰ کارگاه ثابت تخصصی است و تجهیز آنها نقش موثری در ارتقای کیفیت آموزشها دارد.
سیدعلی علوی یادآور شد: در قالب همکاریهای مشترک، جمهوری کرهجنوبی ۵۰۰ هزار دلار تجهیزات آموزشی به بخش مهارتآموزی استان کردستان اختصاص داده است که بخش عمده آن در حوزه مکانیک و برق خودرو و همچنین انرژیهای تجدیدپذیر مورد استفاده قرار میگیرد.
