به گزارش کردپرس، لوییس کاردینال رافائل ساکو در سخنرانی خود که با حضور نخست‌وزیر عراق در این مراسم همراه بود، گفت: «درباره عادی‌سازی صحبت می‌شود؛ امیدوارم دولت جدید، عادی‌سازی را در عراق و در کنار عراق محقق کند. عراق، سرزمین پیامبران است و همان‌گونه که تلمود در بابل نوشته شده، شایسته است جهان به عراق بیاید، نه به هیچ منطقه دیگری.»

در واکنش به این سخنان، محمد شیاع السودانی بیان داشت: «ما در عراق به عادی‌سازی نیاز نداریم، بلکه به برادری، محبت، همزیستی و پایبندی شرعی، اخلاقی و قانون اساسی نیازمندیم؛ اموری که ما را به این روابط متعهد می‌کند. واژه عادی‌سازی در فرهنگ عراق وجود ندارد، چرا که به موجودیتی اشغالگر پیوند خورده است.»

در همین چارچوب، مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، در پیامی خواستار آن شد که هر فردی که در هر جایگاهی خواستار عادی‌سازی روابط با اسرائیل شود، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

پیام مقتدی صدر که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، تأکید می‌کند: «عادی‌سازی جرم است و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. هر کس، در هر موقعیتی که باشد، به آن دعوت کند یا خواستار آن شود، نباید از مجازات مصون بماند.»

صدر در پایان از نهادهای رسمی ذی‌ربط خواست فوراً به وظایف خود عمل کنند و بار دیگر تأکید کرد که در عراق جایی برای عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به آن وجود ندارد.