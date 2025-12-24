به گزارش کردپرس، دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته چهار هواپیمای باری حامل سلاح‌های سنگین، مهمات، سامانه‌های پدافند هوایی و سکوهای موشکی در پایگاه‌های نظامی ائتلاف بین‌المللی در شمال و شرق سوریه فرود آمده‌اند؛ اقدامی که با افزایش پرواز بالگردهای آمریکایی و انتقال بخشی از این محموله‌ها به پایگاه قصرک در شمال‌غرب استان حسکه همراه بوده است.

به نوشته دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR)، در ۲۴ ساعت گذشته چهار هواپیمای باری در پایگاه‌های نظامی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش واقع در شمال و شرق سوریه فرود آمده‌اند.

طبق این اطلاعات، دو فروند هواپیمای باری ارتش آمریکا در فرودگاه خراب‌الجیر واقع در حومه رمیلان استان حسکه به زمین نشسته‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این هواپیماها سامانه‌های پدافند هوایی و سکوهای موشکی را با خود حمل کرده‌اند.

این دیده‌بان همچنین افزود که هم‌زمان با فرود هواپیماها، پرواز بالگردهای آمریکایی در آسمان منطقه افزایش یافته و امنیت منطقه تأمین شده است.

به گفته منابع SOHR، یکی از این هواپیماها پس از فرود در خراب‌الجیر، مجددا برخاسته و به سمت پایگاه قصرک در شمال‌غرب حسکه حرکت کرده است.

با این پروازهای اخیر، شمار هواپیماهای باری که طی ۲۴ ساعت گذشته در پایگاه‌های ائتلاف بین‌المللی فرود آمده‌اند به چهار فروند رسیده است.

همچنین گزارش شده که این هواپیماها حامل سلاح‌های سنگین و مهمات بوده‌اند و هدف از این انتقال‌ها، تکمیل تجهیزات و تسلیحاتی بوده است که پیش‌تر به این پایگاه‌ها منتقل شده بودند.