سرویس سوریه - دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته سلاحهای سنگین، مهمات، سامانههای پدافند هوایی و سکوهای موشکی در پایگاههای نظامی ائتلاف بینالمللی در شمال و شرق سوریه فرود آمدهاند.
به گزارش کردپرس، دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته چهار هواپیمای باری حامل سلاحهای سنگین، مهمات، سامانههای پدافند هوایی و سکوهای موشکی در پایگاههای نظامی ائتلاف بینالمللی در شمال و شرق سوریه فرود آمدهاند؛ اقدامی که با افزایش پرواز بالگردهای آمریکایی و انتقال بخشی از این محمولهها به پایگاه قصرک در شمالغرب استان حسکه همراه بوده است.
