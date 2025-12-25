افتتاح محور روستایی بهارلو – گل تپه با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال در قروه

به گزارش کرد پرس، این پروژه به طول ۶.۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از محل سهم ایمیدرو از حقوق دولتی معادن اجرا شده و در اختیار مردم منطقه قرار گرفت.

به گفته مسئولان، این محور علاوه بر نقش ارتباطی، به عنوان بخشی از مسیر گردشگری بین استان های کردستان و همدان نیز اهمیت دارد و موجب کاهش قابل توجه زمان سفر شده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان، در آیین افتتاح این پروژه، گفت: برای اجرای این طرح، حدود ۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

شهرام شکری با بیان اینکه بخشی از مطالبات پیمانکار، شرکت رهاب ساز تدبیر، باقی مانده و امیدواریم با همکاری اعتبارات استانی و حمایت سازمان راهداری کشور پرداخت شود تا پروژه به طور کامل تسویه شود، افزود: این مسیر امروز به دست مسئولان افتتاح می شود تا مردم منطقه از آن بهره مند شوند.

تأکید نماینده مجلس بر نقش توسعه ای محور

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با قدردانی از مسئولان ملی و استانی، اظهار کرد: در مجموع، امسال در دو شهرستان قروه و دهگلان، علاوه بر پروژه های معمول، حدود ۱۵.۵ کیلومتر مسیر جدید با حمایت سازمان راهداری کشور در حال اجرا است.

محمدرسول شیخی زاده با اشاره به اهمیت راه بهارلو – گل تپه، ادامه داد: این محور، یک مسیر بین استانی و گردشگری مهم است که زمان دسترسی به مناطق گردشگری مانند باباگرگور و غار علیصدر را بیش از یک ساعت کاهش داده است.

وی با اشاره به باقی ماندن بخشی از مسیر، یادآور شد: حدود ۵ کیلومتر از مسیر در محدوده باغلوجه – نی بند باقی مانده که طبق تفاهم اخیر با سازمان راهداری، در برنامه سال آینده قرار گرفته است.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به حجم بالای تردد، اجرای لایه دوم آسفالت در آینده ضروری است تا از تخریب زودهنگام و هدررفت سرمایه جلوگیری شود.

نگاه ویژه سازمان راهداری به کردستان

معاون فنی و راه های روستایی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور نیز در این مراسم با تأکید بر حمایت ویژه از استان کردستان، گفت: استان کردستان از جمله استان هایی است که به دلیل کم برخورداری های گذشته، شایسته توجه ویژه است و ما در سازمان راهداری این نگاه را به صورت جدی دنبال می کنیم.

علی خانقایی با اشاره به عملکرد سال جاری، افزود: امسال در استان کردستان حدود ۹۰ کیلومتر راه روستایی احداث و نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر روکش راه های فرعی و روستایی اجرا شده که نتیجه تلاش همکاران ما است.

وی مشارکت دستگاه ها را کلید موفقیت این پروژه ها دانست و اظهار کرد: با وجود محدودیت های اعتباری، تلاش می کنیم از منابع مختلف برای تزریق اعتبار استفاده کنیم؛ مشارکت مجموعه هایی مانند ایمیدرو بسیار ارزشمند است و امیدواریم این همکاری ها تداوم داشته باشد تا خدمات بیشتری به مردم ارائه شود.