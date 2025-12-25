به گزارش خبرنگار کردپرس؛ دکتر گرکانی در اولین جلسه کمیته راهبری طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی شهرستانهای ثلاث باباجانی و روانسر استان کرمانشاه که با حضور معاون عمرانی استاندار برگزار شد؛ اظهار کرد: متأسفانه طی این دهههای اخیر شاهد مهاجرت چشمگیر روستائیان به عنوان یک قشر تولیدکننده به حاشیه شهرها هستیم و این روند همچنان ادامه دار است.
وی ادامه داد: از ۱۰ سال قبل عده ای از اساتید دانشگاهی آمدند و در کنار بنیاد مسکن قرار گرفتند و بانی طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی شدند و این طرح تاکنون در ۲ هزار روستای سراسر کشور به صورت پایلوت اجرا شده یا در دست اجرا است.
دکتر گرکانی ادامه داد: خوشبختانه این طرح در ابتدای هفته در نشست شورای عالی و شهرسازی کشور مصوب شد و شکل قانونی به خود گرفت و قرار است در قالب برنامه هفتم پیشرفت اجرایی شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از روستاهای کشور از نعمت آب، برق و راه دسترسی برخوردارند ولی این ارائه خدمات متناسب با ظرفیت های آن روستاها نبوده است.
وی تاکید کرد: نگاه به سکونتگاههای روستایی نباید صرفا کالبدی باشد و از سایر حوزهها به ویژه حوزه اقتصادی غفلت شود.
مشاور طرح آبادانی و پیشرفت منظومههای روستایی تاکید کرد: این طرح با نگاهی آمایشی و بر مبنای ظرفیت های سرزمینی روستاها و ماموریتهایی که یک روستا می تواند در کنار سایر روستاها در آنها نقش آفرین باشد، تنظیم میشود و قرار است با مشارکت جامعه محلی اجرایی شود.
در ادامه این نشست گزارشی از میزان پیشرفت مطالعات طرح آبادانی و پیشرفت منطومههای روستایی در شهرستان های روانسر و ثلاث باباجانی توسط دکتر گرکانی رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی و مشاور طرح و تیم کاری وی ارائه شد.
همچنین بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی به منظور اقدام یکپارچه در امر توسعه روستایی شهرستانهای ثلاث باباجانی و روانسر تاکید شد.
تهیه سند مطالعاتی طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی استان کرمانشاه از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به پژوهشکده سوانح طبیعی محول گردیده است.
نظر شما