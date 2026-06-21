کورتولموش: پس از خلع سلاح PKK نوبت اصلاحات قانونی است/ ترکیه باید پرونده تروریسم را ببندد

به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، با پیوند دادن روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» به آشتی با ریشههای تاریخی کشور، تقویت وحدت ملی، ثبات منطقهای و تدوین قانون اساسی جدید، گفت ترکیه باید پرونده تروریسم را که نزدیک به نیم قرن از انرژی و ظرفیت کشور را مصرف کرده است برای همیشه ببندد. وی ابراز امیدواری کرد پس از تکمیل روند خلع سلاح و انحلال کامل این سازمان، مجلس ترکیه در کوتاهترین زمان ممکن گامهای قانونی لازم را برای تحقق این هدف بردارد.
نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در سخنانی در مراسم اختتامیه و اهدای گواهینامه «مدرسه سیاست» که با همکاری اتحادیه ملی دانشجویان ترک (MTTB) و دانشگاه استانبول در مقر این اتحادیه در منطقه فاتح استانبول برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تکمیل روند «ترکیه بدون تروریسم»، این پروژه را بخشی از مسیر گستردهتر آشتی کشور با تاریخ، هویت و آینده خود توصیف کرد.
او با اشاره به تحولات فرهنگی و تاریخی سالهای اخیر گفت ترکیه در مسیر بازگشت به ریشههای تاریخی و فرهنگی خود گامهای مهمی برداشته است. به گفته او، بازگشایی ایاصوفیه و تغییر نگاه رسمی به میراث عثمانی از نشانههای این روند به شمار میرود.
کورتولموش اظهار داشت: «امروز جمهوری ترکیه با میراث عثمانی آشتی کرده، با انباشت تاریخی عثمانی آشتی کرده و دیگر عثمانی یک "دیگری" نیست، بلکه به عنوان بخشی مهم از سیر تاریخی این ملت پذیرفته شده است.»
رئیس مجلس ترکیه سپس به مهمترین محور سیاسی سخنان خود، یعنی روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم»، پرداخت و گفت: «ما ناچاریم مسئله تروریسم را که حدود ۵۰ سال از نخستین قرن جمهوری ما را هدر داده است، به طور کامل حل و فصل کنیم و در این کشور صلح و برادری واقعی را برقرار سازیم.»
او تأکید کرد هدف، ایجاد ترکیهای است که در آن هیچ شهروندی به دلیل تعلقات قومی مورد تبعیض قرار نگیرد و هیچکس نتواند با سوءاستفاده از تفاوتهای قومی، جوانان کشور را به سوی خشونت و سلاح سوق دهد.
کورتولموش با اشاره به فعالیتهای کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس ترکیه گفت گزارش مشترکی که با مشارکت تمامی احزاب سیاسی تهیه شده، نقشه راه مهمی برای ادامه این روند ترسیم کرده است.
او افزود: «به محض آنکه روشن شود این سازمان به طور کامل خود را منحل کرده و سلاحها کنار گذاشته شدهاند، امیدوارم مجلس ملی کبیر ترکیه در کوتاهترین زمان ممکن مسئولیت خود را برای تأمین یکپارچگی اجتماعی انجام دهد و مقررات و اصلاحات قانونی لازم به اجرا گذاشته شود.»
رئیس مجلس ترکیه تصریح کرد: «صمیمانه باور دارم که در دورهای کوتاه، گام لازم برای تحقق هدف "ترکیه بدون تروریسم" برداشته خواهد شد.»
کورتولموش همچنین این روند را فراتر از مرزهای ترکیه دانست و آن را عاملی برای تقویت ثبات منطقهای توصیف کرد. وی مدعی شد که تداوم ناامنی و ضعف دولتها در منطقه، زمینه را برای سیاستهای «تفرقه بینداز و حکومت کن» فراهم میکند.
او گفت: «برای آنکه اسرائیل نتواند سیاستهای "تفرقه بینداز و حکومت کن" را از طریق دولتهای ضعیف و ارادههای سیاسی متفرق ادامه دهد، تقویت منطقهای عاری از تروریسم ضروری است. آرزوی اساسی ما این است که عراق، سوریه، لبنان، ایران و همه جغرافیای پیرامون ما در صلح و آرامش زندگی کنند.»
رئیس مجلس ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود، تدوین قانون اساسی جدید را یکی دیگر از اولویتهای دوره پیش رو دانست و تأکید کرد کشور باید از میراث قانون اساسیهای تدوینشده پس از کودتاها عبور کند.
او گفت: «ترکیه باید مسیر خود را با یک قانون اساسی جدید، مدنی، معاصر، دموکراتیک و مشارکتی که بر پایه اراده مردم شکل گرفته باشد ادامه دهد.»
کورتولموش افزود: «اطمینان دارم که از توان و ظرفیت لازم برای تدوین یک قانون اساسی آزاد، مدرن، مشارکتی و واقعاً دموکراتیک برخوردار هستیم؛ قانونی اساسی که میراث کودتاها و اندیشههای کودتاچی را برای همیشه پشت سر بگذارد.»
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