کسکین بایندیر: کُردها خواهان صلح و برادری هستند + فیلم

به گزارش کردپرس، دیدارهای مردمی با شعار «سخن صلح را با مردم می‌سازیم» با مشارکت کسکین بایندر، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، در استان حکاری (جولەمەرگ) ادامه یافت.

در چارچوب این برنامه، هیئتی متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، از روستاهای بێگجنه و ناوبەروژ در شهرستان دره‌جیک (روباروک) و سپس از روستای نهری در شهرستان شمزینان (شمدینلی) بازدید و با ساکنان این مناطق دیدار کردند.

کسکین بایندیر رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP) در نشست مردمی برگزارشده در روستای ناوبەروژ، با اشاره به دیدگاه عبدالله اوجالان درباره وحدت ملی کردها، بر ضرورت همبستگی و زندگی مشترک میان کردها تأکید کرد.

او گفت: «در این منطقه باید وحدت و همبستگی وجود داشته باشد. اگر در کنار یکدیگر و برادرانه زندگی کنیم، همه ما برنده خواهیم بود. درست آن سوی مرز، اقلیم کردستان عراق قرار دارد و مردمی که آنجا زندگی می‌کنند خویشاوندان ما هستند. تلاش کردند باغ‌ها، دشت‌ها، سرزمین‌ها و مردم ما را از یکدیگر جدا کنند. انسان‌های بسیاری تنها برای دیدار بستگان خود در مرزها جانشان را از دست دادند. همه بدانند که هر کاری هم انجام دهند، نمی‌توانند ما را نه از سرزمین‌مان و نه از یکدیگر جدا کنند.»

هیئت سپس به شهرستان شمزینان رفت و در روستای نهری با شهروندان دیدار کرد. بایندر در سخنرانی خود در این روستا نیز به تأسیسات و پایگاه‌های نظامی مستقر در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: «قدرت آن‌ها به پاسگاه‌ها و قلعه‌پاسگاه‌ها محدود است، اما نمی‌توانند ما را از یکدیگر جدا کنند، زیرا ما دارای اراده هستیم. ما می‌خواهیم در پایان این روند، صلح و برادری حاکم شود. برای رسیدن به این هدف هزاران کشته داده‌ایم و پیروز خواهیم شد. مهم آن است که به جنبش خود و به خودمان ایمان داشته باشیم.»

این دیدارها پس از برگزاری بخش پرسش و پاسخ با شهروندان به پایان رسید.