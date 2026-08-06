۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۳

نچیروان بارزانی در دیدار با نخست‌وزیر عراق بر حمایت اقلیم کردستان از اجرای برنامه‌های دولت بغداد تأکید کرد

نچیروان بارزانی در دیدار با نخست‌وزیر عراق بر حمایت اقلیم کردستان از اجرای برنامه‌های دولت بغداد تأکید کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، از دیدار خود با نخست‌وزیر عراق خبر داد و اعلام کرد که در این نشست، دو طرف درباره وضعیت عراق، چالش‌های پیش‌رو و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و تأثیر آن‌ها بر این کشور گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس نچیروان بارزانی، نچیروان بارزانی، با علی زیدی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس اقلیم کردستان در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد که دیداری سازنده با نخست‌وزیر عراق داشته و در جریان این دیدار، درباره وضعیت عراق و چالش‌هایی که این کشور با آن‌ها روبه‌رو است، تبادل نظر شده است.

بارزانی افزود که دو طرف همچنین آخرین تحولات و تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی و تأثیرات آن‌ها بر عراق را مورد بررسی قرار داده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد که حمایت اقلیم کردستان و آمادگی برای همکاری مشترک با نخست‌وزیر عراق را به منظور اجرای برنامه‌های دولت، در راستای خدمت به همه اقشار و مؤلفه‌های جامعه عراق و تحقق وعده‌های داده‌شده به مردم، بار دیگر مورد تأکید قرار داده است.

کد مطلب 2798001

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