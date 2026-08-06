به گزارش کردپرس نچیروان بارزانی، نچیروان بارزانی، با علی زیدی دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس اقلیم کردستان در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد که دیداری سازنده با نخستوزیر عراق داشته و در جریان این دیدار، درباره وضعیت عراق و چالشهایی که این کشور با آنها روبهرو است، تبادل نظر شده است.
بارزانی افزود که دو طرف همچنین آخرین تحولات و تغییرات منطقهای و بینالمللی و تأثیرات آنها بر عراق را مورد بررسی قرار دادهاند.
وی همچنین تأکید کرد که حمایت اقلیم کردستان و آمادگی برای همکاری مشترک با نخستوزیر عراق را به منظور اجرای برنامههای دولت، در راستای خدمت به همه اقشار و مؤلفههای جامعه عراق و تحقق وعدههای دادهشده به مردم، بار دیگر مورد تأکید قرار داده است.
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