اعتراض زنان در چند شهر ترکیه به حکم سنگین زندان برای عایشه گوک کان

به گزارش کردپرس، جنبش زنان آزاد (TJA) در شهرهای مختلف ترکیه با برگزاری تجمعها و نشستهای اعتراضی، به حکم ۱۹ سال و ۶ ماه زندان صادرشده برای عایشه گوک کان، سخنگوی پیشین این جنبش، واکنش نشان داد.
در دیاربکر (آمد)، اعضای پلتفرم زنان دجله (DAKAP) با تجمع مقابل ساختمان دادگستری این شهر، اعتراض خود را نسبت به این حکم اعلام کردند. در این تجمع که با حضور شمار زیادی از زنان برگزار شد، روچم وفا الیاکوت، رئیس مشترک استانی حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، با قرائت بیانیهای گفت: «ما حکم ۱۹ سال و ۶ ماه زندان علیه عایشه گوککان، مدافع حقوق زنان و عضو فعال جنبش زنان آزاد را نمیپذیریم و این تصمیم را با نگرانی و اعتراض جدی دنبال میکنیم.»
او تأکید کرد که این حکم تنها متوجه عایشه گوک کان نیست، بلکه حملهای به سالها مبارزه زنان برای آزادی و برابری به شمار میرود و افزود: «ما همبستگی خود را با عایشه گوککان اعلام میکنیم و در برابر جرمانگاری فعالیتهای مدافعان حقوق زنان و تبدیل شدن قانون به ابزار فشار، به اعتراض خود ادامه خواهیم داد.»
آیلا آکات آتا، از فعالان TJA، نیز با اشاره به اینکه دادستانی در ماههای گذشته چندین بار خواستار آزادی گوککان شده بود، صدور این حکم را نتیجه یک روند از پیش طراحیشده دانست. او گفت: «چنین مجازاتی برای قاتلان زنان، آزارگران کودکان یا عاملان خشونت علیه زنان صادر نمیشود، اما علیه یک فعال زن که عمر خود را صرف دفاع از حقوق زنان کرده است اعمال میشود.»
در شهر جزیره (جیزره) در استان شرناخ نیز تجمع مشابهی با حضور فعالان سیاسی و مدنی برگزار شد. نوروز اویسال اصلان، نماینده دمپارتی در پارلمان ترکیه، در این مراسم گفت: «عایشه گوک کان نماد اراده زنان است. امروز با صدور این حکم تلاش میشود زنان مبارزی که برای آزادی و برابری تلاش میکنند، مجازات شوند. ما از عایشه گوککان و همه زنان زندانی سیاسی حمایت میکنیم.»
در استانبول نیز فعالان جنبش زنان آزاد در میدان شیشانه در منطقه بیاوغلو تجمع کردند. شرکتکنندگان با سر دادن شعارهایی در حمایت از عایشه گوککان، خواستار آزادی او شدند. اوزگول ساکی، نماینده دمپارتی در پارلمان ترکیه، با اشاره به سالها فعالیت مشترک با گوک کان گفت: «ما این حکم را به رسمیت نمیشناسیم. عایشه گوککان تنها به این دلیل محکوم شده که خواهان زندگی برابر و آزاد بوده است. برای آزادی او و دیگر زندانیان به مبارزه ادامه خواهیم داد.»
صباحات تونجل، از فعالان جنبش زنان، نیز در این تجمع با انتقاد از تداوم سیاستهای قضایی علیه فعالان سیاسی و زنان گفت: «از یک سو سخن از روند صلح به میان میآید و از سوی دیگر احکام سنگین علیه زنان سیاستمدار صادر میشود. اگر قرار است صلح برقرار شود، این صلح باید در شرایطی آزاد و دموکراتیک تحقق یابد.»
در شهر ماردین نیز تجمعی به ابتکار جنبش زنان آزاد برگزار شد. برتان گونش آلتین، نماینده دمپارتی در پارلمان، در این مراسم تأکید کرد که حکم صادرشده علیه عایشه گوک کان صرفاً یک تصمیم قضایی نیست، بلکه ماهیتی سیاسی دارد.
تجمعهای اعتراضی در شهرهای مختلف با شعارهایی در حمایت از جنبش زنان و درخواست آزادی عایشه گوک کان و دیگر زندانیان سیاسی پایان یافت.
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