زبیر آیدار: هدف ما برگزاری کنگره ملی کُرد در سال جاری است

به گزارش کردپرس، زبیر آیدار، شورای اجرایی اتحادیه جوامع کردستان (KCK)، با تأکید بر ضرورت اتحاد نیروهای سیاسی و اجتماعی کُرد، اعلام کرد که تلاش‌ها برای برگزاری کنگره ملی کُرد در سال جاری ادامه دارد. وی همچنین از تصمیم برای ارائه درخواست رسمی به سازمان ملل متحد در زمینه به رسمیت شناختن جایگاه و نمایندگی بین‌المللی مردم کُرد خبر داد.

بیست‌وچهارمین مجمع عمومی کنگره ملی کردستان (KNK) روزهای ۶ و ۷ ژوئن در شهر ونلو هلند با حضور گسترده نمایندگانی از بخش‌های مختلف کردستان و همچنین دیاسپورای کُرد برگزار شد. یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست، بررسی مقدمات برگزاری کنگره ملی کُرد و تقویت وحدت میان کردها بود.

زبیر آیدار، عضو شورای اجرایی KCK و از اعضای KNK، در حاشیه این نشست اعلام کرد که هدف اصلی این نهاد، برگزاری کنگره ملی کُرد در سال جاری و تدوین یک راهبرد مشترک برای آینده کردها است.

آیدار با اشاره به تحولات و بحران‌های جاری در خاورمیانه گفت: «در چنین شرایطی، حضور مشترک اندیشمندان، دانشگاهیان، سیاستمداران و رهبران احزاب کُرد یک ضرورت تاریخی است. پراکندگی و چنددستگی دیگر قابل قبول نیست.»

او افزود: «همه بازیگران کُرد باید بر سر منافع مشترک به توافق برسند و راهبردی واحد تدوین کنند. امید و هدف ما این است که در سال جاری کنگره ملی کُرد را برگزار کرده و به یک استراتژی مشترک دست یابیم.»

آیدار با اشاره به یک ضرب‌المثل کُردی هشدار داد: «همان‌گونه که در ضرب‌المثل کُردی آمده است؛ "اگر یکی نشویم، یکی‌یکی از میان خواهیم رفت." در شرایطی که سرنوشت کُردها در حال رقم خوردن است، تنها با اتحاد، صدای واحد و راهبرد مشترک می‌توانیم از دستاوردهای خود حفاظت کنیم.»

عضو شورای اجرایی KCK همچنین از تصمیم مهم مجمع عمومی KNK درباره جایگاه بین‌المللی مردم کُرد خبر داد و گفت: «امروز کُردها مردمی حدوداً ۶۰ میلیونی هستند که در سطح جهانی شناخته می‌شوند، اما در نهادهای بین‌المللی هیچ نمایندگی رسمی ندارند. برای رفع این خلأ تاریخی، تصمیم گرفته شد درخواست رسمی درباره جایگاه و نمایندگی بین‌المللی مردم کُرد به سازمان ملل متحد ارائه شود.»

به گفته آیدار، کنگره ملی کردستان رهبری و پیگیری این روند دیپلماتیک را بر عهده خواهد داشت و نمایندگی این پرونده را در سطح بین‌المللی دنبال خواهد کرد.

او همچنین اعلام کرد که در مجمع عمومی KNK موضوعاتی همچون زبان کُردی و حق آموزش به زبان مادری نیز مورد بحث قرار گرفت و در این زمینه تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

آیدار در پایان تأکید کرد که تمامی توان و ظرفیت KNK در ماه‌های آینده بر موفقیت کنگره ملی کُرد متمرکز خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که همه رهبران، احزاب و نهادهای کُرد در یک چارچوب مشترک گرد هم آیند تا درباره آینده کُردها به وحدت نظر و وحدت عمل دست یابند.