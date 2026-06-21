به گزارش کردپرس، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) به فعالیت‌های خود برای برگزاری راهپیمایی های موسوم به «گردهمایی آزادی» در روزهای ۲۷ و ۲۸ ژوئن ادامه می‌دهد. این تجمع‌ها با هدف مطالبه آزادی عبدالله اوجالان و دستیابی به راه‌حل دموکراتیک برای مسئله کرد برگزار خواهد شد.

در همین چارچوب، سازمان استانی دم‌پارتی در استانبول فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی خود را در مناطق مختلف شهر افزایش داده است. اعضا و هواداران این حزب در روزهای اخیر در شماری از مناطق استانبول از جمله کوچوک‌چکمجه، فاتح، عمرانیه و ایوب به توزیع بوروشور و اطلاعیه ها و دعوت شهروندان برای حضور در این گردهمایی ها پرداختند.

در این فعالیت‌ها علاوه بر مسئولان و اعضای دم‌پارتی، گروهی از «مادران صلح» نیز حضور داشتند. آنان همراه با کمیسیون‌های محلی در محله‌ها و خیابان‌های مختلف به دیدار شهروندان رفته و از مردم برای شرکت در تجمع دعوت کردند. همچنین فعالان جنبش زنان، کارگران و اعضای کمیسیون‌های محلی نیز در روند توزیع اطلاعیه‌ها مشارکت داشتند.

در میدان اسن یورت نیز با حضور عارفه چنار، رئیس مشترک سازمان استانی دم‌پارتی در استانبول، برنامه توزیع اطلاعیه برگزار شد و از شهروندان برای شرکت در تجمع ۲۸ ژوئن دعوت به عمل آمد.

همچنین در منطقه ساحلی کاناریا، توزیع بیانیه‌ها با استقبال شهروندان روبه‌رو شد و اعضای حزب از مردم خواستند در این تجمع حضور یابند.

در عمرانیه نیز با مشارکت چنار آلتان، دیگر رئیس مشترک سازمان استانی دم‌پارتی، اعضای حزب به صورت خانه‌به‌خانه و خیابان‌به‌خیابان به اطلاع‌رسانی درباره تجمع پرداختند. به گفته برگزارکنندگان، این فعالیت‌ها با استقبال و توجه گسترده شهروندان همراه بوده است.