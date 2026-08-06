به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، پس از ارائه رسمی پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» (همان قانون چارچوب صلح) به ریاست پارلمان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره آن اظهارنظر کرد.
کورتولموش فعالیتهای انجامشده در پارلمان را «نمونهای کمنظیر از دموکراسی» توصیف کرد که به گفته او، عقلانیت دولت و اراده مردم را حول هدفی مشترک گرد آورده است.
او افزود: «باور داریم این گام، همراه با تغییر فضای سیاسی و فکری، در دومین قرن جمهوری فرصتها و امکانات تازهای پیش روی کشورمان قرار خواهد داد؛ دموکراسی را تقویت خواهد کرد، رفاه مردم را افزایش خواهد داد و با تحکیم اعتماد و برادری، درِ دورهای تازه را خواهد گشود.»
رئیس پارلمان ترکیه همچنین از احزاب سیاسی مشارکتکننده در این روند، نمایندگان جامعه مدنی که با دیدگاهها و پیشنهادهای خود به آن کمک کردهاند و فعالان رسانهای که تحولات را دنبال کردهاند، قدردانی کرد.
کورتولموش گفت: «بزرگترین سپاس را مردم عزیزمان شایستهاند که با صبر، درایت و حمایت خود از آینده مشترک کشور پاسداری کردهاند.»
او در پایان ابراز امیدواری کرد پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» برای کشور و مردم ترکیه نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
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