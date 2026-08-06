سرویس سوریه – در ادامه بازسازی ساختار ارتش سوریه، ابو عمشه و سیف ابوبکر پولات از فرماندهی لشکرهای ۶۲ و ۷۶ کنار گذاشته و به سمتهایی پایینتر منصوب شدند. رسانههای عربی این تصمیمها را بخشی از تلاش دولت موقت سوریه برای انحلال شبکههای فرماندهی گروههای سابق ارتش آزاد و ایجاد ارتشی متمرکز زیر نظر وزارت دفاع ارزیابی کردهاند.
به گزارش کردپرس، در چارچوب سازماندهی ارتش جدید سوریه، اختیارات شماری از فرماندهان گروههای سابق ارتش آزاد سوریه محدود شده است. پس از برکناری ابو عمشه از فرماندهی لشکر ۶۲، سیف ابوبکر پولات نیز از فرماندهی لشکر ۷۶ کنار گذاشته شد.
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