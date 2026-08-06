به گزارش کردپرس، در چارچوب سازمان‌دهی ارتش جدید سوریه، اختیارات شماری از فرماندهان گروه‌های سابق ارتش آزاد سوریه محدود شده است. پس از برکناری ابو عمشه از فرماندهی لشکر ۶۲، سیف ابوبکر پولات نیز از فرماندهی لشکر ۷۶ کنار گذاشته شد.

بر اساس گزارش‌ها، ابو عمشه پیش از تغییر سمت به مقر فرماندهی نظامی در دمشق فراخوانده شده بود. دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که او با کناره‌گیری از فرماندهی لشکر ۶۲ مخالفت کرده و به‌جای سمتی که در ساختار ارتش به او پیشنهاد شده بود، خواهان فرماندهی این لشکر شده است.

در نهایت، ابو عمشه به معاونت فرماندهی لشکر منطقه مرکزی منصوب شد؛ سمتی که از فرماندهی مستقیم یک لشکر در جایگاه پایین‌تری قرار دارد.

سیف پولات نیز از فرماندهی لشکر ۷۶ کنار گذاشته شد

پس از ابو عمشه، سیف ابوبکر پولات، فرمانده پیشین لشکر حمزه، نیز از فرماندهی لشکر ۷۶ کنار گذاشته و به مسئولیتی پایین‌تر منتقل شد.

پولات در مارس ۲۰۲۵ به فرماندهی لشکر ۷۶، مستقر در حلب، منصوب شده بود. اعضای لشکر حمزه که پیش‌تر تحت فرمان او فعالیت می‌کردند، بخش اصلی نیروهای این لشکر را تشکیل می‌دادند.

ابو عمشه، سیف پولات و گروه‌های تحت فرمان آنان با اتهام‌هایی از جمله قتل، شکنجه، آدم‌ربایی، کوچ اجباری و بدرفتاری با غیرنظامیان، به‌ویژه کُردها، روبه‌رو بوده‌اند. نام این دو فرمانده به همین دلیل در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

دیدار با دولت باغچه‌لی

ابو عمشه و سیف ابوبکر پولات ۱۶ جولای ۲۰۲۴ با دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، در مقر مرکزی این حزب دیدار کرده بودند.

آنان پس از این دیدار، تصاویر دست‌دادن خود با باغچه‌لی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر و او را «رهبر معنوی ترکمن‌ها» توصیف کردند.

رسانه‌های عربی: هدف، تمرکز ساختار فرماندهی ارتش است

شماری از رسانه‌های عربی تغییر سمت ابو عمشه و سیف پولات را اقدامی عادی در سطح فرماندهی ندانسته و آن را بخشی از برنامه دولت موقت سوریه برای فروپاشی شبکه‌های مستقل فرماندهی گروه‌های سابق ارتش آزاد و ایجاد ساختاری متمرکز زیر نظر وزارت دفاع ارزیابی کرده‌اند.

پایگاه «المدن» نوشت انتصاب ابو عمشه به معاونت فرماندهی سپاه منطقه مرکزی، نفوذ مستقیم او بر لشکر ۶۲ را از بین می‌برد و تصمیم‌هایش را زیر نظارت فرمانده لشکری قرار می‌دهد که پیشینه فعالیت در هیئت تحریرالشام دارد.

روزنامه «العربی الجدید» نیز گزارش داد این تغییرات در چارچوب برنامه‌ای انجام می‌شود که ادغام برخی تشکیلات نظامی و تجزیه برخی دیگر را پیش‌بینی کرده است؛ برنامه‌ای که با مخالفت فرماندهانی مانند ابو عمشه روبه‌رو شده است.

پایگاه «عنب بلدی» نیز حفظ ساختارهای چندپاره فرماندهی و مناسبات وفاداری در میان گروه‌های مسلح سابق را، باوجود پیوستن آنها به ارتش جدید، یکی از موانع اصلی تشکیل یک ارتش متمرکز در سوریه دانست.