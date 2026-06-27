کورتولموش: عفو عمومی در قانون جدید نخواهد بود

به گزارش کردپرس، رئیس مجلس ترکیه با تأکید بر اینکه روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» به مراحل پایانی خود نزدیک شده است، اعلام کرد تروریسم به‌زودی به‌طور کامل از دستور کار کشور خارج خواهد شد. او همچنین گفت قانونی که در این چارچوب تدوین می‌شود، به هیچ وجه ماهیت عفو عمومی نخواهد داشت و بیشتر شامل اصلاحات در مقررات اجرای احکام خواهد بود.

کورتولموش گفت: «به نظر من، بخش بزرگی از این کار انجام شده است. در آینده‌ای نزدیک، موضوع تروریسم به‌طور کامل از دستور کار ترکیه خارج خواهد شد.»

کورتولموش همچنین به گمانه‌زنی‌ها درباره قانونی که قرار است در چارچوب این روند به تصویب برسد، واکنش نشان داد و تأکید کرد: «قانونی که تدوین خواهد شد، به هیچ وجه جنبه عفو نخواهد داشت و نباید چنین برداشتی از آن ایجاد شود.»

رئیس مجلس ترکیه افزود که این قانون، بیش از هر چیز، باید در قالب اصلاح مقررات مربوط به اجرای احکام و نحوه اجرای مجازات‌ها تنظیم شود، نه به‌عنوان قانونی برای عفو محکومان.