زندانی سیاسی کُرد با وجود از دست دادن حافظه همچنان در سلول انفرادی در بند است

به گزارش کردپرس، خانواده شیخموس کوچ، زندانی کُرد اهل نصیبین، می‌گویند او پس از بازداشت در جریان درگیری‌های سال ۲۰۱۶ و تحمل شکنجه، دچار مشکلات جسمی و اختلال شدید حافظه شده است و با وجود شرایط نامناسب جسمانی، همچنان در سلول انفرادی زندان فوق‌امنیتی ارزنجان نگهداری می‌شود.

به گفته خانواده شیخموس کوچ، زندانی اهل نصیبین در استان ماردین، وضعیت جسمی و روانی او روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. وی در سال ۲۰۱۶ و در جریان منع رفت‌وآمدهای سراسری در نصیبین، در حالی که زخمی بود، بازداشت و سپس زندانی شد.

نوری کوچ، پدر این زندانی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها مدعی شد که فرزندش هنگام بازداشت پشت یک خودروی زرهی روی زمین کشیده شده و در نتیجه این رفتار، هر دو دست و یکی از پاهایش دچار شکستگی شده است. به گفته وی، شیخموس کوچ در دوران بازداشت نیز تحت شکنجه قرار گرفته و بخشی از انگشت دست راست خود را از دست داده است.

پدر این زندانی همچنین گفت که هنوز چندین قطعه ترکش در بدن فرزندش باقی مانده است و با وجود درخواست‌های مکرر خانواده برای خارج کردن آن‌ها، تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. به گفته او، در حال حاضر پنج قطعه ترکش در نقاط مختلف بدن شیخموس کوچ وجود دارد.

خانواده این زندانی می‌گویند مشکلات جسمی و به‌ویژه اختلال حافظه او در سال‌های زندان تشدید شده است. نوری کوچ اظهار داشت که فرزندش گاهی اعضای خانواده را می‌شناسد و گاهی برای هفته‌ها یا ماه‌ها آن‌ها را به یاد نمی‌آورد. وی افزود که کوچ اکنون در سلولی انفرادی در زندان فوق‌امنیتی ارزنجان نگهداری می‌شود و خانواده از روند درمان و مصرف منظم داروهای او اطمینان ندارند.

شکران کوچ، مادر این زندانی، نیز با اشاره به وضعیت فرزندش گفت که هر ملاقات، رنج و نگرانی خانواده را تازه می‌کند. او با بیان اینکه شیخموس کوچ از حافظه‌پریشی شدید رنج می‌برد، خواستار فراهم شدن امکان درمان وی خارج از زندان شد.

شیخموس کوچ از سال ۲۰۱۶ تاکنون در چندین زندان مختلف نگهداری شده و در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندان فوق‌امنیتی ارزنجان سپری می‌کند.