به گزارش کردپرس، پروین بولدان و مدحت سنجر اعضای هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، امروز با نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، دیدار کردند.

مجلس ترکیه با انتشار پستی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که در جریان دیدار، فعالیت‌های هیئت امرالی دم‌پارتی، تماس‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده با احزاب سیاسی و مرحله‌ای که روند کنونی صلح به آن رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این دیدار همچنین درباره تنظیمات ذکرشده در گزارش «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» که در مجلس ترکیه تشکیل شده، و نیز موضوعات مربوط به تکمیل موفقیت‌آمیز روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» تبادل نظر شد.

در پست مجلس ترکیه تأکید شد که تاکنون در چارچوب این روند پیشرفت‌ها و موفقیت‌های مهمی حاصل شده و نهاد سیاست، در راستای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته، به نتایج قابل توجهی دست یافته است.

همچنین در این دیدار بر اهمیت مرحله بعدی روند تأکید شد و گفته شد برای آنکه روند «ترکیه بدون تروریسم» با موفقیت تکمیل شود، لازم است اقدامات ضروری در پارلمان انجام گیرد و تنظیمات مورد نیاز به اجرا گذاشته شود.